Brit tegengehouden aan grenscontrole op luchthaven Gatwick voor anti-brexitbadge jv

28 maart 2019

11u47

Bron: Independent 1 De Britse zakenman Edward Brinsmead-Stockham werd op de luchthaven van Gatwick even apart gehouden aan de grenscontrole, omdat hij een badge droeg met het opschrift: “Bollocks to Brexit”. De agent in kwestie vond die boodschap - iets als ‘klotebrexit’ - beledigend. Uiteindelijk mocht de man uit Surrey na tien minuten beschikken. Het Britse Home Office zegt “de zaak heel ernstig te nemen” en onderzoekt het voorval.

Edward ‘Eddie’ Brinsmead-Stockham was best wel bang toen hij maandagnamiddag tegengehouden werd aan de grenscontrole op de luchthaven van Gatwick. Hij was in het Portugese Faro aan boord gegaan van zijn terugvlucht naar het Verenigd Koninkrijk. “Ik was nog nooit eerder zo agressief behandeld door de paspoortcontrole”, zei hij aan de BBC.

De agent in functie had blijkbaar problemen met de volgens hem “beledigende” slogan op Brinsmead-Stockhams badge en droeg de reiziger zelfs op die te verwijderen. Dat weigerde de zakenman uit Surrey, die aanvankelijk dacht dat de agent grapte. Maar dat was niet het geval. Brinsmead-Stockham werd tien minuten apart gehouden, tot een tweede agent hem zijn paspoort teruggaf en hem zei dat hij mocht beschikken. Ook die agent waarschuwde de Brit: “Als ik u was, zou ik die badge weghalen voordat u op de luchthaven wordt aangevallen”.

‘Bollocks to Brexit’ is in het Verenigd Koninkrijk een veel gebruikte slogan van het anti-brexitkamp. Charlie Mullins, oprichter van Pimlico Plumbers, zette de boodschap op een enorme spandoek aan zijn bedrijf en zelfs op een Londense taxi. ‘Bollocks’, wat letterlijk testikels betekent, verwijst meestal naar iets dat de spreker als nonsens of bullshit beschouwt. De Sex Pistols maakten het woord populair met hun debuutalbum uit 1977, Never Mind The Bollocks.