Brit opgepakt op Malta voor zestien jaar oude moord bvb

08 juni 2019

18u32

Bron: Belga 1 Een Brit die al zestien jaar op de vlucht was voor de politie is opgepakt op Malta. Dat melden verschillende Britse media. De 41-jarige Christopher Guest More Jr werd gezocht in verband met de moord op een man in een boerderij in Cheshire in 2003.

De 44-jarige man werd gefolterd en doodgeslagen voor de ogen van zijn twee volwassen kinderen. More werd bovendien gezocht voor de poging tot moord op een tweede man en het kidnappen en wederrechtelijke vrijheidsberoving en mishandeling van andere slachtoffers in de boerderij.

More vluchtte kort na de moord uit het Verenigd Koninkrijk en werd donderdagavond opgepakt in het noorden van Malta. De arrestatie is het resultaat van een operatie van de Britse en Maltese autoriteiten, nadat een Europees aanhoudingsbevel tegen de man werd uitgevaardigd.



De man verscheen vandaag voor de rechter in de Maltese hoofdstad Valletta. Hij zal worden overgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk. Hij stond sinds april op de Europese lijst van meest gezochte criminelen.