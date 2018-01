Brit opgepakt in Dubai 'wegens kwaad Whatsapp-berichtje' TK

15u14

Yaseen Killick In een opwelling een kwaad berichtje of een kwade mail sturen, we hebben het allemaal wel al eens gedaan. In Dubai denk je echter maar twee keer na voor je je boosheid een uitlaatklep geeft, want deze Britse man werd ervoor opgesloten.

Yaseen Killick (29) en zijn vrouw Robyn verbleven een tijdje in het rijke land en werkten er als makelaar. Met kerst wilden ze echter terugkeren naar Groot-Brittannië - definitief, om een familie te starten. Op de luchthaven werden ze echter tegengehouden door agenten en werd Yaseen opgepakt.

De reden? Het koppel had in Dubai bij een autohandelaar een tweedehands Volkswagen Golf gekocht voor omgerekend zo'n 6.700 euro. Een paar uur na de verkoop gaf de auto echter al terug de geest, en bij nader onderzoek bleek het om een afgeschreven exemplaar te gaan. Yaseen stuurde daarop een kwaad Whatsapp-berichtje naar de eigenaar van de garage, en vroeg hem onder meer 'hoe hij kon slapen 's nachts'.

Facebook Yaseen en zijn vrouw Robyn

Verschrikkelijk behandeld

Volgens de man kwam zijn boos berichtje hem op drie weken cel te staan. Hij vertelde aan The Sun dat zijn verblijf 'een nachtmerrie' was. "De omstandigheden in de gevangenis waren vreselijk. Ik werd verschrikkelijk behandeld, en dat allemaal voor een Whatsapp-bericht."

Yaseen is overigens niet de eerste Brit die onlangs in een gevangenis in Dubai belandde. Ook de 61-jarige Perry Coppins werd vijf weken opgesloten 'omdat hij te veel pillen bij zich had', ook al had hij een voorschrift. De man werkte immers voor de marine en zou zes maand van huis zijn, en had de medicatie nodig om zijn prostaatkanker onder controle te houden. Pas na vijf weken werd hij opnieuw vrijgelaten en kreeg hij zijn paspoort terug.