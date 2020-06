Brit na 6 dagen bevrijd uit diepe put op Bali AW

07 juni 2020

15u57

Bron: Belga 0 Op het Indonesische eiland Bali is een Brit gered uit een afgelegen waterput waarin hij maar liefst zes dagen vastzat. De 29-jarige Jacob Roberts werd gevonden door een lokale boer, waarna een reddingsteam hem uit de put kon trekken.

De 29-jarige Brit was op de vlucht geslagen voor een hond die hem achtervolgde door het dorp en viel in een vier meter diepe betonnen waterput, die nagenoeg leeg was. De man brak daarbij zijn been en zat maar liefst zes dagen vast tot een boer uit het dorp zijn hulpgeroep hoorde wanneer hij zijn koeien ging voeren. Een reddingsteam kon Roberts daarop lokaliseren en uit de put trekken. De man is overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis.