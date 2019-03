Brit moordt zijn gezin uit omdat hij dacht dat zijn vrouw hem bedroog: hij vergiste zich jv

04 maart 2019

21u08

Bron: BBC, Daily Mail 0 Schrijnend familiedrama over het Kanaal. Paul Newman (42) uit Allerton Bywater bij Leeds doodde zijn vrouw en twee kinderen omdat hij - onterecht - ontrouw vermoedde. Daarna sprong hij zo’n 300 km verder van een klif zijn eigen dood in.

Het boterde niet meer tussen Paul Newman, een werkloze chauffeur, en zijn vrouw Geraldine (51). Ze waren nog niet officieel gescheiden, maar Geraldine had hem in december 2015 wel de deur gewezen.

Een paar maanden later was Paul Newman helemaal in de ban van de gedachte dat zijn echtgenote iemand anders had. Hij werd zo jaloers dat hij haar met een hamer tot drie keer toe het hoofd insloeg. Zijn dochtertje Shannon (11) en zijn zoontje Shane (6) stak hij dood met 22 messteken. Daarna reed hij met de trein meer dan 250 km naar Holyhead in het Welshe Anglesey, waar hij zijn vrouw Geraldine zeventien jaar eerder ten huwelijk had gevraagd. Daar aan de kust sprong hij 70 meter naar beneden van een rots en maakte zo ook aan zijn eigen leven een einde.

Net voor haar dood op 1 februari 2016 had Geraldine Newman nog een sms’je gestuurd naar een familielid om te zeggen dat ze “doodsbang” van haar man was. Hij had in 2013 al eens zeventien weken in de gevangenis gezeten voor geweldpleging op zijn vrouw, een misdrijf - toen ook al uit jaloezie - dat hij twee dagen volhield. Newman moest therapie volgen voor zijn angstaanvallen en dwangneuroses en zat op het moment van de moorden onder medicatie die volgens hem zijn gedrag veranderde.

Van de vermeende affaire van Geraldine Newman is nooit enig bewijs boven water gekomen. De verhouding bestond waarschijnlijk enkel in het hoofd van haar ziekelijk jaloerse echtgenoot.

Paul Newman had een brief van drie bladzijden achtergelaten in de keuken. Hij bood daarin wel zijn excuses aan maar bekende de moorden op zijn gezinsleden niet. Volgens het gerecht beschreef hij vooral hoe belangrijk zijn kinderen voor hem waren. Die dreigde hij te verliezen door de mogelijke scheiding, wat tot de afschuwelijke feiten zou kunnen hebben geleid.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.