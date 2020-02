Brit koopt haast als enige specifiek type pijl op Amazon, nu is hij schuldig bevonden in proces Welshe kruisboogmoord Matthias Van den Bossche

26 februari 2020

13u16

Bron: BBC - Washington Post 0 Een aankoop op Amazon.com heeft mee als bewijs gediend in een geruchtmakend moordproces in Wales. De 39-jarige Terence ‘Terry’ Whall is maandag schuldig bevonden aan de moord op Gerald Corrigan (74). Het slachtoffer kreeg kort na middernacht 19 april 2019 een kruisboogpijl in de maag en overleed weken later. De dertiger had Corrigans satellietschotel zo gedraaid waardoor het tv-signaal verstoord raakte. Toen de gepensioneerde leraar fotografie naar buiten trok om de schotel op het terras na te zien, sloeg Whall toe. De man blijft ontkennen.

De echtgenote van Corrigan lag boven in de cottage te slapen en werd gewekt door de pijnkreten van haar man. De in de duisternis afgeschoten pijl had zijn maag doorboord en verwondde andere inwendige organen. De zeventiger overleed door bloedvergiftiging drie weken later in het ziekenhuis. De politie op het dunbevolkte Welshe eiland Anglesey stond voor een raadsel. “Whall leek wel de perfecte moord te hebben gepleegd”, verklaarde rechercheur Brian Kearney tegenover de BBC. “Er was geen forensisch bewijs en er waren geen ooggetuigen. Ook zag niemand hem vertrekken of terugkeren van en naar de plaats delict.”

Multipele sclerose

Corrigans echtgenote Marie Bailey verklaarde aan de speurders dat het koppel in een hevige ruzie was verwikkeld met ene Richard Wyn Lewis. Deze plantte - aanvankelijk met toestemming van Corrigan - enkele cannabisplantjes in een uithoek van hun privédomein. Bailey lijdt aan multipele sclerose (MS) en de cannabis zorgde ervoor dat ze de pijn beter kon dragen. De verstandhouding vertroebelde toen Corrigan ontdekte dat Lewis veel meer cannabisplanten dan overeengekomen verbouwde. De man met een fraudeveroordeling op zijn kerfstok, leidde het koppel om de tuin en deed hen 250.000 pond (omgerekend ruim 297.000 euro) investeren in iets wat hij als een vastgoedproject omschreef. De verwachte winst bleef na anderhalf jaar uit. In de weken voorafgaand de moord had Corrigan Lewis meegedeeld dat hun geld op was.

Toch stond deze Lewis niet mee terecht. Het is de speurders niet gelukt om hem met de moord te linken, al blijft hij wel verdachte in de zaak. De schuldig bevonden Whall kende Lewis. Hij ging in mei verschillende keren bij hem thuis langs. De twee hadden ruzie over geld. Het laatste bezoek eindigde met een politie-interventie waarbij Whall en een vriend even werden opgepakt.

Land Rover

Een in brand gestoken Land Rover Discovery in een verlaten steengroeve zorgde op 3 juni voor een doorbraak. Van het voertuig bleef niet veel over, maar de ‘zwarte doos’ van het gesofisticeerde gps-systeem bleek intact. De wagen was eigendom van de liefdespartner van Whall. Het incident bij Lewis thuis zorgde ervoor dat de voormalige tai-chileraar onder de aandacht kwam van de politie. Het gps-logboek van de Land Rover gaf aan dat het voertuig in de nacht van de moord in de buurt van de woning van de Corrigans was geweest, net als de avond daarvoor. Na zijn arrestatie op 25 juni bleef Whall ontkennen. Hij verklaarde het slachtoffer nooit te hebben ontmoet en ontkende elke betrokkenheid bij de moord.

Seks in openlucht

Whall bleef eerst volhouden dat hij gewoon thuis was, maar veranderde zijn verklaring later. Hij en een vriend zouden op de avond van de moord nabij de cottage van Corrigan een vrijpartij in de openlucht hebben gehouden, iets wat geheim moest blijven. De vriend in kwestie ontkende en verklaarde dat zijn relatie met Whall louter amicaal was. En waarom was de Land Rover dan de avond voor de moord eveneens in de buurt van de woning van het later slachtoffer? De uitgeweken Londenaar zei dat hij op zoek was naar een klif waar hij kon mediteren.

Hij ontkende niet een kruisboog te bezitten, maar had deze naar eigen zeggen nog voor de moord verkocht. En een tweede kruisboog was al besteld, maar kwam pas na de moord toe, aldus Whall. De rechercheurs onderzochten ook de gebruikte kruisboogpijl. Het exacte type kon op Amazon.com worden gekocht. Onderzoek wees uit dat slechts twee mensen in Groot-Brittannië in 2018 zulke jachtpijlen hadden besteld. De ene was een jager, de andere bleek Whall. Genoeg bewijs volgens de jury in de rechtbank in de plaats Mold om Whall schuldig te verklaren. Het motief wordt misschien nooit duidelijk.

De man die de moord blijft ontkennen, kent zijn straf vrijdag. Ook drie bekenden van Whall die hielpen bij het in brand steken van de Land Rover, zijn schuldig bevonden aan het vernietigen van bewijsmateriaal.

