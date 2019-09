Brit “gooit baby van brug” en wordt in kroeg opgepakt, kindje sterft in het ziekenhuis Sebastiaan Quekel ADN

11 september 2019

21u59

Bron: AD.nl, BBC 2 In het Engelse Radcliffe is vandaag een man (22) opgepakt die verdacht wordt van moord op een baby. Volgens verschillende Britse media zou hij het kind van een brug hebben gegooid. Vervolgens liep hij een kroeg binnen, waar hij is gearresteerd.

Het slachtoffertje werd vanmiddag in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij was gered uit de rivier Irwell in Radcliffe, een stad in het Engelse graafschap Greater Manchester. Intussen is het jongetje helaas in het ziekenhuis overleden, zo heeft de politie laten weten.

Het incident leidde tot een enorme operatie door hulpdiensten. Onderzoek moet nog duidelijk maken hoe de baby precies in het water terechtkwam, maar onder andere de BBC meldt dat er aanwijzingen zijn dat de verdachte het kind in het water zou hebben gegooid.



Om dit vast te stellen, is de politie van Greater Manchester met een groot team bij de Blackburn Streetbrug in het stadscentrum aanwezig voor onderzoek. Een nabijgelegen pub, waar de man werd opgepakt, is ook gesloten voor onderzoek. De politie bevestigt dat een man is gearresteerd op verdenking van moord. De 22-jarige verdachte zit vast.

Schokkend

Enzo Cabuderra, die in een nabijgelegen restaurant werkt, reageert geschokt tegenover een verslaggever van de Britse omroep. “Ik heb zelf kleinkinderen. Je kunt je gewoon niet voorstellen dat iemand in staat is zoiets te doen, het is schokkend.”

Voor omwonenden was het in eerste instantie niet duidelijk dat er een kind in het water dreef. “Het was een heel klein kind in de rivier, ik dacht dat het een pop was toen ik het zag”, schrijft Teddy Barrow, die even verderop woont, op Facebook. Een ander vult aan dat ‘iedereen huilde’ toen het kindje uit het water werd gehaald.

