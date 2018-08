Brit gooide baby'tje en vrouw uit raam en krijgt nu levenslang, omstanders konden drama vermijden ADN

02 augustus 2018

23u19

Bron: ANP 0 Een Britse man die een vrouw en haar baby uit een raam gooide, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De rechtbank oordeelde dat Sean Ziemelis een gevaar is voor de samenleving. Hij moet minstens twaalf jaar van zijn straf uitzitten.

De moeder betrapte de man vorig jaar, terwijl hij zijn duimen in de ogen van het kind drukte. Toen de vrouw begon te gillen, probeerde hij het kind te wurgen. De man sloeg de moeder tegen de grond en liet haar kind vervolgens ongeveer twee minuten uit het raam bungelen van de flatwoning op de eerste verdieping. Bij het gebouw in Luton had zich ondertussen een menigte verzameld.

Ziemelis gooide het kind uiteindelijk weg van de toeschouwers, maar een man kon het jongetje nog opvangen. De zuigeling raakte daardoor alleen lichtgewond. Ook de verwondingen aan oogjes en nek waren gelukkig enkel oppervlakkig. De dader wierp vervolgens ook de moeder uit het gebouw, maar haar val werd gebroken door vuilnissencontainers die omwonenden hadden verzameld en voor de woonst hadden gezet.

De omwonenden vielen de man uiteindelijk aan en gingen hem te lijf met flessen en hun blote vuisten. Hij kon later worden meegenomen door de politie. Uit onderzoek bleek dat hij een zware cannabisgebruikers is.