Brit faket minstens vijf noodsituaties in bergen en moet naar de cel Joeri Vlemings

12u28

Bron: BBC, The Telegraph, ITV 0 North Wales Police Michael Cuminskey. De 23-jarige Britse pizzabezorger Michael Cuminskey moet 16 maanden de cel in omdat hij een erg dure valse noodoproep deed. Hij beweerde gewond te zijn na een ongeval in het Welshe Snowdonia. De reddingsoperatie met de helikopter kostte meer dan 36.000 euro. Cuminskey was ook niet aan zijn proefstuk toe: hij blijkt een seriële hoaxer te zijn.

Michael Cuminskey, uit Darlington, bekende voor de rechtbank schuld aan twee gevallen van openbare ordeverstoring na evenveel valse noodoproepen. Eerder was hij ook al veroordeeld voor een gelijkaardig feit in Schotland. In totaal bekende hij zeker vijf van die fake incidenten, waarvan twee op de hoogste berg van Schotland, Ben Nevis.

Maar zijn stoot te veel vond plaats op 25 maart 2016, toen Cuminskey ging klimmen op de rotsen van Vivian in Llanberis. Een man trof hem aan in een dal van 40 meter diep. Cuminskey beweerde dat hij zijn rug bezeerd had. Er kwamen twintig vrijwillige reddingswerkers aan te pas om hem te helpen. Op de koop toe was Cuminskey agressief. Een helikopter 'winchte' hem uit het dal. Tijdens zijn redding probeerde hij een selfie met zijn smartphone te maken. Hij werd overgevlogen naar het ziekenhuis Ysbyty Gwynedd in Bangor, waar hij nog eens zijn medewerking weigerde. Kostprijs van de onnodige reddingsoperatie: meer dan 36.000 euro.

Een paar dagen eerder had Cuminskey ook al beweerd dat hij gevallen was in het rotsachtige Thirlmere in Lake District. Hij zei aan de hulpverleners dat hij zijn benen niet meer kon voelen en werd, net als enkele dagen later, afgevoerd met de helikopter. Hij was ook toen gewelddadig tegen de crew, waardoor de heli vroegtijdig moest landen. In het ziekenhuis moest hij zogezegd naar het toilet. Hij stapte doodleuk van de brancard en was weg. Hij bleek helemaal niet gewond te zijn.

Llanberis Mountain Rescue Llanberis Mountain Rescue team responded to Michael Cuminskey's hoax call in Snowdonia.

In juli 2016 wendde hij ergens aan de Schotse grens opnieuw een val voor. Brandweer, politie en ambulance werden opgeroepen. Hij huilde en zei dat de hulpdiensten als enigen lief waren voor hem.

Daar sprong zijn advocaat Jonathan Austin ook op voor de rechter. Austin stelde dat zijn cliënt een "getroubleerde jongeling" was "die naar affectie en steun hunkerde". Rechter Huw Rees volgde dat excuus niet en noemde Cuminskey een "aandachtszoeker" die "diepbeschaamd" zou moeten zijn. Rees verweet Cuminskey dat hij belastinggeld verspilde en reddingswerkers in gevaar bracht. Hij oordeelde dat enkel een gevangenisstraf gepast was als een duidelijke boodschap voor andere potentiële hoaxers. De rechter stuurde de oplichter 16 maanden naar de cel.

De politie van North Wales reageerde tevreden op het vonnis en verklaarde dat valse noodoproepen "niet alleen blijk geven van een gebrek aan respect voor de hulpdiensten", maar de reddingswerkers ook nog eens verhinderen om in te grijpen bij échte noodgevallen.