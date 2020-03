Brit en Amerikanen gedood door raketaanval in Irak mvdb/ANP

12 maart 2020

10u14 0 Twee Amerikanen en een Brit zijn om het leven gekomen door een raketaanval op een basis ten noorden van de Irakese hoofdstad Bagdad. Dat meldden Britse media donderdag.

Amerikaanse militaire bronnen verklaarden dat een Britse en Amerikaanse militair en een ingehuurde Amerikaanse burger waren omgekomen. Dat gebeurde bij de Taji-basis. Zeker twaalf anderen raakten gewond. Sinds de dood in januari van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door een Amerikaanse raket zijn de spanningen in de regio opgelopen. De invloed van Iran in Irak is groot. Enkele dagen na de liquidatie troffen Iraanse raketten Amerikaanse bases in Irak. Elf militairen raakten daarbij gewond.

Zondag kwamen twee Amerikaanse soldaten om bij een operatie tegen cellen van Islamitische Staat (IS) in het noorden van Irak. Volgens CNN zitten er ongeveer 5.000 soldaten van het Amerikaanse leger in Irak.