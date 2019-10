Brit die aan parlement op voetgangers en fietsers inreed krijgt levenslang SVM

14 oktober 2019

15u20

Bron: ANP 0 De man die vorig jaar bij het Britse parlement met een auto inreed op fietsers en voetgangers heeft een levenslange celstraf gekregen. Salih Khater uit Birmingham (30) is schuldig bevonden aan poging tot moord, meldt de BBC. Hij moet zeker 15 jaar van zijn straf uitzitten. Volgens de rechter is het een "wonder" dat er geen doden zijn gevallen door de aanslag. Drie mensen raakten wel gewond.

Khater probeerde volgens de politie eerst burgers te raken en vervolgens agenten. Hij kon worden aangehouden nadat zijn wagen met hoge snelheid een veiligheidsbarrière geramd had en kwam vast te zitten.

Volgens de openbaar aanklager was er sprake van een terroristisch motief. De verdachte verklaarde zelf dat hij op weg was naar de Soedanese ambassade voor een visa. In Londen zou hij “verdwaald en in paniek geraakt zijn”. De rechter oordeelde echter dat Khater bewust aanslagen van terroristen gekopieerd had.

In maart 2017 vielen vijf doden door een vergelijkbaar incident bij het gebouw. De dader reed destijds met een wagen in op voetgangers op de nabijgelegen Westminster Bridge. Vervolgens stak hij ook nog met een mes in op agenten.