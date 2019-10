Brit die 190 miljoen won met EuroMillions heeft zich gemeld KVDS

10 oktober 2019

23u32 0 De Brit die dinsdag de grote pot van EuroMillions won, heeft zich gemeld. Dat heeft de Britse nationale Loterij bekendgemaakt. De identiteit van de winnaar – die 190 miljoen euro bij mag schrijven op zijn rekening – is voorlopig niet onthuld.

De winnaar had de complete winnende combinatie goed: 7-10-15-44-49 en de sterren 3-12. Nog nooit won iemand in Groot-Brittannië een groter bedrag met de Loterij. Hij of zij is nu in een klap rijker dan Britse celebs zoals Ed Sheeran (die naar schatting 180 miljoen euro waard is) en Adele (goed voor 170 miljoen euro).

Anonimiteit

De Loterij wil niet bekendmaken of de gelukzak een individu is of een groep spelers en waar het winnende lot precies werd gekocht. Tenzij de winnaar zelf beslist om uit de anonimiteit te treden.





Het is niet de eerste keer dit jaar dat een Brit de jackpot wint bij EuroMillions. Een aantal van de winnaars maakte zich bekend, maar niet iedereen. Zo bleef de winnaar van 140 miljoen in juni anoniem, net als de winnaar die in april 40 miljoen op zijn rekening kreeg.

BREAKING NEWS: Tuesday’s amazing £170M #EuroMillions prize has now been 🎉 claimed 🎉 Congratulations to the winner of the UK’s biggest ever jackpot! 🥂#AmazingStartsHere pic.twitter.com/0Pc8UgV3V4 The National Lottery(@ TNLUK) link