Brit deed alsof hij verlamd was en trok meer dan 500.000 pond aan uitkeringen ADN

01 februari 2018

12u42

Bron: The Telegraph 0 Een Brit die 15 jaar lang fakete dat hij verlamd was, is betrapt toen hij al wandelend werd gespot. De fraudeur slaagde erin om meer dan 500.000 pond aan uitkeringen te krijgen.

Gisteren verscheen de 51-jarige Brian Matthews uit Penzance aan de rechtbank op een scootmobiel en met twee krukken. Voor de voorbije 15 jaar beweerde hij dat hij zijn armen en benen niet kon gebruiken. Maar dat blijkt niet te kloppen.

Al die tijd had hij dokters om de tuin geleid met valse symptomen en slaagde hij erin hen te overtuigen hem van de nodige medische documenten te voorzien zonder dat er onderzoeken plaatsvonden. “Mijnheer Matthews hield heel lang vol dat hij verlamd was. Dokters vertrouwden hem. Hij is extreem manipulatief”, stelde Jo Martin van het Openbaar Ministerie gisteren in de Truro Crown Court. Matthews pleit schuldig aan uitkeringsfraude ter waarde van 245.000 pond, maar de totale kost voor de belastingbetaler bedraagt volgens het departement van Werk en Pensioenen meer dan 500.000 pond. De rechtszaak werd vrijwel meteen verdaagd zodat een medisch rapport kan worden opgesteld door een neuroloog die accuraat de aard van de ziekte van Matthews moet beoordelen.

Opvallend genoeg werd de man blijkbaar in 2012 al eens rechtopstaand en wandelend gespot in Penzance. Maar de bal ging pas echt aan het rollen toen hij vorig jaar betrapt werd toen hij al wandelend zijn vrouw in haar rolstoel voortduwde. Volgens rechter Robert Linford is het heel waarschijnlijk dat de fraudeur een lange celstraf tegemoet gaat.

