Brit daagt politie voor rechter nadat hij gefilmd wordt door camera's met gezichtsherkenning

21 mei 2019

15u47

Bron: Belga, BBC 1 Ed Bridges, een Britse man uit Cardiff in Wales, heeft vandaag gerechtelijke stappen genomen tegen de politie van Zuid-Wales, nadat hij door bewakingscamera's met gezichtsherkenning meermaals werd gescand. Het is de eerste keer dat een individu in het Verenigd Koninkrijk juridische acties onderneemt tegen de politie voor het gebruik van dergelijke technologie

De man werd op politiecamera's met gezichtsherkenning van de politie in Zuid-Wales geregistreerd tijdens een dagje winkelen. “Er stond een politiecombi”, vertelde hij aan BBC. “Toen ik dicht genoeg kwam om de woorden ‘automatische gezichtsherkenning’ op het busje te zien, had het mijn data al geregistreerd. Dat leek mij een vrij fundamentele invasie van mijn privacy.”



Op een latere datum werd hij opnieuw gefilmd "tijdens het uitoefenen van zijn recht op vreedzaam protest", aldus Britse mensenrechtenorganisatie Liberty UK, die Bridges steunt in zijn aanklacht.

Gezichtsherkenning

Verschillende politiedepartementen in het Verenigd Koninkrijk gebruiken camera’s met automatische gezichtsherkenning om gezochte personen op te sporen. De camera’s filmen gezichten van voorbijgangers, waarna die beelden worden geanalyseerd en uiteindelijk vergeleken worden met foto’s in de politiedatabank.



"De politie heeft deze technologie tegen mij en duizenden anderen gebruikt zonder waarschuwing of overleg", zei Bridges voorafgaand aan de hoorzitting voor de rechtbank van Cardiff.



De politie van Zuid-Wales verdedigt het gebruik van de geautomatiseerde gezichtsherkenning, en benadrukt dat "de technologie niet gebruikt wordt om individuen te identificeren tenzij ze op een lijst van verdachte personen staan".

“Zoals vingerafdruk”

Volgens Megan Goulding, advocate voor Liberty UK, scannen de camera's alle mensen die binnen bereik komen. "Er wordt een unieke, identificeerbare 'biometrische kaart' gemaakt van elk gezicht, die meer een vingerafdruk is dan een foto", aldus Goulding.



"Naast het schenden van de privacyrechten blijkt dat gezichtsherkenning erg onnauwkeurig is, waardoor de politie geregeld onschuldige mensen tegenhoudt", gaat Goulding verder. "Uit onderzoek is ook gebleken dat er een vooroordeel bestaat tegen vrouwen en etnische minderheden.”



In een recente zaak werd een man in Londen beboet omdat hij zijn gezicht bedekte voor een politiecamera met gezichtsherkenning.