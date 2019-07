Brit bekent dat hij samen met Amerikaanse professor 26-jarige kapper brutaal doodstak jv

25 juli 2019

08u53

Bron: The Guardian 1 Andrew Warren (58) zal schuldig pleiten aan de gewelddadige steekpartij waarbij het 26-jarige Amerikaanse slachtoffer om het leven kwam. Warren zal ook getuigen tegen zijn kompaan en mededader, de 44-jarige professor Wyndham Lathem. In ruil wordt de strafmaat voor Warren beperkt tot 45 jaar cel. De brutale moord zou ingegeven zijn door een seksuele fantasie.

De moord op Trenton James Cornell-Duranleau vond plaats op 27 juli 2017 in Chicago. Wyndham Lathem - ooit een gerespecteerde professor microbiologie en immunologie aan de Northwestern University in Illinois - en Andrew Warren - destijds werknemer van de Oxford University - zouden via de chat samen het wrede moordplan beraamd hebben. Eerst zouden ze de kapper, het vriendje van Lathem, om het leven brengen, daarna zichzelf. Het bleef bij het eerste. Lathem en Waren waren zo wild tekeergegaan met hun messen op Cornell-Duranleau dat de kapper bijna onthoofd werd in het appartement van de professor in Chicago.

Er werd na de vreselijke moord twee jaar geleden meteen een klopjacht ingezet op Warren en Lathem. Een paar dagen later gaven de twee daders zichzelf aan bij de politie in Californië. Tijdens hun vlucht van Chicago naar Californië waren ze onderweg in Wisconsin nog gestopt aan een openbare bibliotheek om er een groot bedrag te schenken in naam van Cornell-Duranleau.

Beiden ontkenden ze aanvankelijk de moord. Na hun arrestatie werden ze vastgehouden in een gevangenis in Chicago.

Wyndham Lathem zou volgende week opnieuw voor de rechter moeten verschijnen. Een datum voor zijn proces is er nog niet. Andrew Warren bekende maandag schuld tijdens een hoorzitting, waarop ook enkele familieleden en vrienden van slachtoffer Cornell-Duranleau aanwezig waren.

