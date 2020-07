Brit (72) langs Nederlandse snelweg betrapt met 30 kilo heroïne en 20 kilo cocaïne in verhuiswagen Marco Gerling

31 juli 2020

18u01

Bron: AD.nl 3 Een 72-jarige man uit Groot-Brittanië is opgepakt op de snelweg bij het Nederlandse Maartensdijk (provincie Utrecht) vanwege drugsbezit. In zijn verhuiswagen bleken tientallen kilo’s heroïne, cocaïne en MDMA (xtc) te liggen.

De politie trof de 53 kilo aan verdovende middelen aan in de nacht van woensdag op donderdag. De man lag op dat moment te slapen in de verhuiswagen op een parkeerplaats langs de snelweg A27. In de auto bleken 30 kilo heroïne, 20 kilo cocaïne en 3 kilo MDMA te liggen.

Folkestone

De man uit Folkestone (Kent) aan de zuidoostkant van Engeland werd door de Nederlandse politie opgepakt na een tip vanuit het Verenigd Koninkrijk. De man zou met de verhuiswagen onderweg geweest zijn naar Nederland om drugs op te halen bestemd voor de Britse markt.

Nadat de tip was binnengekomen deed de politie onderzoek en trof de man aan langs de snelweg. Ook in het Verenigd Koninkrijk zelf zijn twee mannen aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij het drugstransport. De onderzoeksrechter in Nederland heeft vrijdag bepaald dat de man nog zeker twee weken in de cel blijft, terwijl het onderzoek loopt.

De aanhoudingen zijn het gevolg van het kraken van berichten die criminelen met versleutelde telefoons uitwisselden via communicatienetwerk EncroChat. In het Verenigd Koninkrijk zijn na het kraken van de berichten honderden arrestaties verricht.

Politie kraakt EncroChat: 20 miljoen berichten van criminelen onderschept



