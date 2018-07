Brit (30) koopt motorboot om vrouwen te imponeren: zijn date valt overboord en sterft op eerste afspraakje mvdb

Bron: Metro - BBC 0 Een Brit (30) staat momenteel in Londen terecht voor een dodelijk motorbootongeval waarbij zijn afspraakje, een 24-jarige vrouw, op 8 december 2015 's nachts stierf op de Theems. Juryleden kregen te horen dat Jack Shepherd de motorboot enkele maanden voordien had aangekocht met de bedoeling vrouwen te imponeren. Hij wordt beschuldigd van doodslag door grove nalatigheid.

Shepherd en slachtoffer Charlotte Brown hadden elkaar leren kennen via een datingsite en spraken die avond voor het eerst af. Na een diner in een chique Londens restaurant waar twee flessen rode wijn werden gedronken, trokken de twee rond 21.15 uur naar Shepherds woonboot aan de Theems in de wijk Hammersmith. Ook daar bleven ze alcohol drinken. De twee sprongen nog later op de avond in de motorboot die Shepherd enkele maanden eerder via een zoekertjessite had gekocht. Geen van beiden droeg een zwemvest. De boot zette in de winterse temperaturen koers naar het Britse parlementsgebouw.

Boomstam

De twee waren beiden al tipsy maar dronken aan boord nog champagne. Op de terugweg naar de woonboot stelde Shepherd zijn date voor om het stuurwiel over te nemen. Brown voer in de duisternis tegen een voorbijdrijvende boomstam. De boot kapseisde. Voorbijgangers langs de kade hoorden rond 23.45 uur hulpgeroep. Enkele boten en helikopters van de Londense politie kwamen meteen ter plaatse. De helemaal onderkoelde Brown werd 25 minuten later stroomopwaarts gevonden. Ze stierf enkele uren later in het ziekenhuis.

Shepherd kon zich vastklampen aan zijn gekapseisde boot. Reddingwerkers konden hem snel in veiligheid brengen.

In een video die Brown enkele minuten voor het fatale ongeluk via haar smartphone naar haar zus stuurde, zegt ze dat de boot te snel voer. Iets wat getuigen langs de kade bevestigen. De openbare aanklager is niet mals voor Shepherd. Die zou de tweedehands boot enkel hebben aangekocht om indruk te maken op zijn afspraakjes.

Overdreven snelheid

De scheepvaartpolitie had hem in zomer 2015 al op de vingers getikt voor overdreven snelheid op de Theems. Ze vroegen hem ook met aandrang om een zwemvest te dragen. De politie beschouwde het ongeluk eerst niet als verdacht. Pas twee jaar later werd Shepherd formeel beschuldigd van doodslag door grove nalatigheid.Hij onkent de aantijgingen. Het proces wordt de komende dagen verdergezet.

