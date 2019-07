Brit (23) breekt nek op waterglijbaan Benidorm mvdb

19 juli 2019

10u05

Bron: The Mirror - The Local 0 Een Britse toerist is mogelijk voor de rest van zijn leven verlamd na een fout gelopen afdaling van een waterglijbaan in een aquapark in het Spaanse Benidorm.

De 23-jarige David Briffaut brak op maandag 8 juli twee nekwervels, raakte even buiten bewustzijn en verklaarde bij het ontwaken dat hij zijn benen niet meer voelde. Hij werd meteen overgebracht naar de intensive care-afdeling van het ziekenhuis in Alicante en is dagen later geopereerd. De tuin- en klusjesman van een golfclub is deels bij bewustzijn. Zijn huidige gezondheidstoestand laat een repatriëring naar Groot-Brittannië nog niet toe.



Het incident deed zich voor op de ‘Splash’. Een glijbaan waar zwemmers met een soort matras afdalen en daarbij een specifieke houding moeten aannemen.



Een woordvoerder van het betrokken aquapark Aqualandia deelt tegenover Britse media mee dat Briffaut de veiligheidsvoorschriften niet heeft gevolgd. De zegsman verklaarde dat een redder deze richtlijn duidelijk heeft meegedeeld aan Briffaut en aan een vrouw (zijn vriendin) in de baan naast hem. Ook zij zou op een verkeerde manier zijn afgedaald. Het waterpark wimpelt enige verantwoordelijkheid voor het incident af.

Niet gesloten

De ouders van de Briffaut zijn naar het ziekenhuis in Alicante afgezakt om hun zoon zo goed mogelijk bij te staan. Ze bezochten ook Aqualandia en stelden tot hun verbazing vast dat de Splash-glijbaan nog gewoon open is. Zij eisen een grondig onderzoek. “We bidden voor een mirakel, maar de artsen hebben ons meegedeeld dat de verwondingen zeer ernstig zijn”, zei een oom van Briffaut aan The Mirror. De familie heeft een crowdfundingpagina in het leven geroepen om David financieel te steunen. Tot nu toe is al meer dan 55.000 pond (61.000 euro) opgehaald.



Aqualandia opende de deuren in 1985 en geldt als een van de populairste attracties van de Costa Blanca. Hun nieuwe ‘Cyclon’, een glijbaan met een enorme trechter, is sinds vorige maand de trekpleister.



De ultrasnelle ‘Vertigo’ is de hoogste waterglijbaan van Europa. De attractie kwam jaren geleden negatief in het nieuws. Een Britse twintiger raakte in 2014 gewond toen het valluik niet helemaal openging. Geen alleenstaand geval: een jaar eerder raakte een Nederlandse tiener precies op dezelfde manier gewond.