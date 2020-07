Bristol haalt beeld activiste weg van sokkel slavendrijver ISA

16 juli 2020

10u21

Bron: BELGA 0 Het bestuur van de Britse stad Bristol heeft binnen een dag een beeld van een activiste laten weghalen dat op de sokkel van een eerder standbeeld van de slavenhandelaar was neergezet. Dat meldde de BBC donderdag. Het is aan de bevolking van Bristol om te beslissen wat er op de lege sokkel komt, aldus burgemeester Marvin Rees.

De lokale kunstenaar Marc Quinn had het beeld woensdag in het geheim op de sokkel van een neergehaald beeld van slavendrijver Edward Colston geplaatst. Hij verklaarde dat hij het moment had vastgelegd waarop de activiste Jen Reid tijdens een Black Lives Matter-protest op 7 juni de vuist balde tegen racisme en politiegeweld.

Antiracistische demonstranten trokken op die dag in de havenstad het standbeeld van Colston van zijn sokkel en gooiden het in het water. Colston was een zakenman, parlementslid en filantroop die een groot deel van zijn vermogen verdiende met de slavenhandel. Het afbreken van het standbeeld van Colston leidde tot het neerhalen van andere gedenktekens of het ter discussie stellen van hun toekomst.



Het beeld van Colston is uit het water gehaald en naar een museum gebracht. Daar wordt het tentoongesteld naast Black Lives Matter-aanplakbiljetten.

Volgens burgemeester Rees is ook het beeld van Quinn nu in het museum. De kunstenaar kan het daar ophalen of "aan onze collectie doneren", aldus de burgemeester. Die had woensdag al laten weten dat het beeld zonder toestemming was neergezet en dat het moest worden weggehaald.

De foto van het beeld van Jen Reid op de sokkel is inmiddels de hele wereld rondgegaan.