Brigitte Macron pak populairder dan haar echtgenoot

07 juni 2018

22u44

Brigitte Macron heeft de harten van de Fransen gestolen. Zo'n twee derde van de bevolking (67%) is tevreden tot zeer tevreden over haar – en daarmee is ze een stuk populairder dan haar man, de president. Emmanuel Macron kan op sympathie van slechts 43% rekenen.

Dat blijkt uit een representatieve opiniepeiling van onderzoeksbureau Ifop. De Franse first lady wordt geroemd omdat ze ‘beschaafd’ en ‘elegant’ is. Dat vindt vrijwel iedereen: politiek links en rechts, én jong en oud. Rockster Bono noemde haar al eerder niet toevallig ‘het geheime wapen’ van Emmanuel Macron.

Opvallend is dat de debatten over het leeftijdsverschil tussen Brigitte (65) en Emmanuel (40) bijna zijn verstomd. Maar haar kleding kan nog wel de tongen losmaken. "De lengte van haar jurken is nog wel eens een gespreksonderwerp bij de Fransen aan tafel’’, aldus politiek commentator Bruno Jeudy. De presidentsvrouw vertoont zich regelmatig bij publieke gelegenheden in korte rokjes of korte jurken. "Ze is een wonder woman, ze durft alles, met haar hakken van 12 centimeter, haar leren broeken en haar minirokken’’, stelt een communicatiespecialiste in L’Express.