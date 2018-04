Brigitte Macron: "Melania Trump is charmant, intelligent en leuk gezelschap. We hebben veel gelachen samen" IVI

27 april 2018

21u05

Bron: The Guardian, Le Monde 4 De Franse presidentsvrouw Brigitte Macron noemt haar Amerikaanse collega Melania Trump “vriendelijk, charmant en uitstekend gezelschap” in een interview met Le Monde. Toch merkt Macron op dat de first lady van de Verenigde Staten meer dan zij gelimiteerd is door haar rol als vrouw van een president.

“We hebben dezelfde soort humor. We hebben veel gelachen samen”, zegt Brigitte Macron tegen de Franse krant Le Monde op het einde van haar driedaags staatsbezoek aan Washington met de Franse president Emmanuel Macron. Volgens mevrouw Macron is Melania Trump dan ook “heel erg leuk”. De première dame zegt wel dat Melania “niets kan doen”. “Ze kan zelfs geen raam openen in het Witte Huis. Ze kan niet naar buiten. Ze is veel meer gelimiteerd dan ik. Ik ga elke dag naar buiten in Parijs”, zegt Brigitte Macron.

Melania Trump laat publiekelijk weinig emotie zien en houdt zich vaak eerder afzijdig. Maar volgens Macron is de Amerikaanse presidentsvrouw “vriendelijk, charmant, intelligent en erg open”. Macron begrijpt heel goed dat haar collega in het openbaar strenger kijkt. “Alles wordt besproken, té veel besproken. Ze heeft een sterke persoonlijkheid, maar doet hard haar best om het te verstoppen. Ze lacht heel gemakkelijk met alles, maar toont het minder dan ik.”

Lees verder onder de foto.

Normaal leven

Brigitte Macron zegt ook dat ze goed beseft dat ook zij moet opletten met wat ze zegt. “Ik heb de indruk dat elk woord een woord te veel is. Ik hou mezelf continu tegen. Dat is het moeilijke: er is nooit tijd “vrijaf”, nooit een moment dat je helemaal rustig kan zijn.” Macron zegt dat ze zelf een normaal leven probeert te hebben. Zo bezoekt ze vaak haar zoon, twee dochters en kleinkinderen.

“In mijn ogen ben ik niet veranderd”, zegt ze. “Ik ben nog steeds de vrouw van Emmanuel Macron, niet van de president. Ik voel me geen first lady.” Toch probeert ze meer te zijn dan gewoon “een decoratieve vaas met bloemen” naast de Franse president. Maar, zo zegt ze ook: “Op mijn leeftijd (65, nvdr.) heb ik niets meer te bewijzen”.