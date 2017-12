Brigitte Macron heeft aanvaring met humeurige babypanda

Karen Van Eyken

11u41

Bron: AP

Voor het doopfeest van de eerste babypanda die in Frankrijk is geboren, kwam Brigitte Macron maar al te graag naar de zoo van Beauval. Maar het kleine mannetje was niet echt opgezet met al die aandacht. Toen een enthousiaste presidentsvrouw probeerde om de babypanda te aaien, beet haar 'petekind' flink van zich af. Dit belette de Première Dame echter niet om zijn naam te onthullen: 'Yuang Meng', wat de vervulling van een droom betekent. Benieuwd of het diertje zich zal ontwikkelen tot een al even eigenzinnige volwassen panda.