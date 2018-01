Brigitte en Emmanuel Macron werden "gemeden als de pest" toen hun relatie aan het licht kwam kv

Bron: L'Express, The Telegraph 1 De Franse first lady leerde haar echtgenoot Emmanuel Macron kennen toen zij 39 was en hij amper vijftien. In de nieuwe biografie ‘Brigitte Macron, l'affranchie’ (vrij vertaald ‘Brigitte Macron, de vrijgevochtene’) die sinds gisteren in de winkelrekken ligt, beschrijft journaliste Maëlle Brun hoe de vrouw, destijds lerares in een katholieke school en gehuwd met een bankier, zag hoe haar hele omgeving haar de rug toekeerde omwille van de affaire.

Brigitte Auzière, zoals ze toen nog heette, leerde Emmanuel Macron kennen in 1993. Hij was een klasgenoot van haar dochter Laurence. Auzière werkte op dezelfde middelbare school in Amiens als dramaleerkracht, was gehuwd met een bankier en moeder van drie kinderen.

Het klikte meteen en de vijftienjarige Macron bracht haar al snel ruikers bloemen. Toen haar echtgenoot André-Louis Auzière lucht kreeg van de affaire, “liet hij haar de dag nadien meteen zitten,” schrijft Brun. Het koppel scheidde echter pas officieel in 2006. Brigitte en Emmanuel Macron huwden een jaar later.

Maëlle Brun, journaliste van het Franse blad Closer, interviewde naar eigen zeggen een honderdtal vrienden en kennissen van de first lady. Brigitte Macron zelf weigerde echter mee te werken. “De Macrons houden hun communicatie erg strak in handen,” vertelt Brun.

Persona non grata

In haar biografie onthult ze hoe Brigitte Macron, een prominent persoon in de bourgeoisie van Amiens, plots persona non grata werd omdat ze liefde vond bij een adolescent. De tortelduifjes en hun omgeving "werden gemeden als de pest", schrijft de journaliste.



"Ze houdt de lippen erg stijf op elkaar over dit onderwerp, het is een wonde waar ze niet rechtstreeks over spreekt," zo vertelt een kennis van Macron in het boek. “Maar ze heeft me soms terloops verteld dat ze al haar vrienden verloor. Vrienden met wie ze op vakantie ging, keerden zich plots tegen haar en wilden niet meer met haar spreken.”

Ook haar familie was gekant tegen de relatie. Maar ook Brigittes ouders, die een befaamde taarten- en chocoladezaak runden, kregen kritiek. Er werd zelfs “op hun deur gespuugd,” zo vertelt een andere getuige. Tegenstanders van de relatie tussen Brigitte Macron en Emmanuel stuurden brieven naar haar ouders en naar de school.

Emmanuel Macrons ouders, beide artsen, werden in Amiens “eveneens behandeld alsof ze de pest hadden”, luidt het. Ze stuurden hun zoon uiteindelijk naar Parijs om zijn studies af te maken. De afstand kon het stel echter niet uit elkaar houden en wanneer Macron afstudeerde werden hij en Brigitte officieel een koppel. Maar wanneer hun relatie echt begon, is "geheim en taboe", schrijft Brun.

Bizarre relatie met leerlingen

Zelfs voor ze Emmanuel Macron leerde kennen had Brigitte volgens het boek een soms wat bizarre relatie met haar leerlingen. Zo zou één jongen briefjes gestuurd hebben via de pennenzakken van andere klasgenootjes. “De man in kwestie is nog altijd bevriend met Brigitte Macron, zijn vrouw ook en er is nooit enige dubbelzinnigheid tussen hen geweest, maar ze hadden een erg persoonlijke, eerder ongewone band. Als lerares viel ze op in de lokale bourgeoisie,” vertelde Brun aan l’Express.

Brigitte Macron liet zich door haar leerlingen aanspreken met ‘jij’, wat ongehoord was in de katholieke school waar ze lesgaf. Ze nodigden haar leerlingen ook uit bij haar thuis voor een drankje. Veel ex-leerlingen “spraken over haar met een trilling in hun stem,” zegt Brun. “Voor hen bracht Brigitte Macron enthousiasme over en haalde ze hen uit hun schulp maar haar soms grensoverschrijdende ideeën.”

"Zonnestraaltje"

Brigitte Macron was de jongste van zes kinderen. In 1961 sloeg het noodlot voor haar gezin toe, toen haar oudere zus samen met haar echtgenoot en haar zesjarige dochter omkwam bij een auto-ongeluk. Het trauma droeg ertoe bij dat de vrouw een muurtje rond zichzelf optrok om zich te beschermen en zich tegelijkertijd ontpopte tot “het zonnestraaltje” van het gezin.

Brun ziet een dualiteit in de persoonlijkheid van de Franse first lady. “Ze is erg geletterd, citeert Voltaire om de twee zinnen, maar tegelijkertijd is ze privé is erg vrank. Ze is veel ouder dan haar man, maar zij is degene die een meer moderne indruk maakt. Ze is een erg complexe persoonlijkheid,” aldus de journaliste. In haar boek schept ze een erg positief beeld van Brigitte Macron. “Ik had geen echte mening of een zwakke plek voor haar vooraleer ik aan het boek begon. Maar de getuigenissen die ik kreeg, beschreven een sympathieke, grappige, warme vrouw. Als er minder positieve getuigenissen waren, dan zou ik die uiteraard ook in mijn boek verwerkt hebben,” stelt Brun.