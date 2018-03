Brieven van Einstein over relativiteitstheorie en aan Italiaanse vrouw geveild in Jeruzalem kv

06 maart 2018

21u24

Bron: Belga, Reuters 1 Een brief van de hand van Albert Einstein is vandaag bij veilinghuis Winner's in Jeruzalem geveild voor 103.700 dollar (ongeveer 83.500 euro). In de brief uit 1928 deed de bekende natuurkundige zijn ideeën voor het "derde stadium van de relativiteitstheorie" uit de doeken. Het document werd samen met een reeks andere brieven en notities van Einstein geveild.

Einstein stuurde de Duitstalige brief in 1928 vanuit Berlijn naar een collega-wiskundige. Veilinghuis Winner's deelde de naam van de ontvanger niet mee.

Een andere brief gericht aan een Italiaanse vrouw ging onder de hamer voor 6.100 dollar (4.900 euro). "Een vriendelijk souvenir voor de wetenschappelijk onderzoekster aan wiens voeten ik twee volle dagen heb geslapen en gezeten", schreef hij in oktober 1921 in het Duits. De brief was bestemd voor Elisabetta Piccini, een chemiestudente die in Firenze boven zijn zus Maja woonde. Tijdens zijn bezoek aan de stad "was Einstein erg geïnteresseerd om haar te ontmoeten. Maar Maja was te introvert en te verlegen om zo'n bekend persoon te ontmoeten", schrijft Winner's op zijn website.

Een Engelstalige brief uit 1946 waarin hij een oorlogsveteraan aanmoedigde om zijn droom om wetenschapper te worden na te jagen, bracht ook 6.100 dollar op.

"Deze brieven onthullen de complexe persoonlijkheid van de vermaarde wetenschapper", zegt Gal Wiener, directeur van veilinghuis Winner's.

In oktober vorig jaar veilde Winner's een andere brief van Einstein uit 1922 voor een bedrag van 1,3 miljoen euro. Daarin pende hij zijn overdenkingen over geluk neer nadat hij vernomen had dat hij de Nobelprijs gewonnen had. De waarde van de brief was aanvankelijk geschat op een bedrag tussen 5000 en 8000 dollar.