Briefwisseling met geradicaliseerde vrouwen en geobsedeerd door gebed: rapport biedt inkijk in leven van Salah Abdeslam achter tralies LH

17 september 2019

13u53

Bron: Le Parisien 0 Volgens een intern rapport wisselt Salah Abdeslam, de in Molenbeek opgegroeide Fransman van Marokkaanse origine en enige overlevende jihadist achter de aanslagen in Parijs, vanuit zijn zwaar bewaakte cel brieven uit met vier verschillende vrouwen. Dat schrijft de Franse krant Le Parisien , die een artikel wijdde aan Abdeslams leven achter de tralies.

Bij de aanslagen in Parijs van 13 november 2015 kwamen 130 slachtoffers en zeven terroristen om het leven. Abdeslam is het enige nog levende lid van dat terreurcommando. Meer dan drie jaar zit Abdeslam ondertussen opgesloten in een streng bewaakte afdeling van de gevangenis van Fleury-Mérogis nabij Parijs, waar hij permanent bewaakt wordt door camera’s, en daar zou hij brieven van vier vrouwen ontvangen hebben, zo schrijft Le Parisien. Eén vrouw zou gedomicilieerd zijn in de Duitse stad Düsseldorf.

Een van de andere afzenders is de 20-jarige Maeva, afkomstig uit het zuidwestelijke departement Tarn-et-Garonne. Zij zou gedurende bijna twee jaar de meest regelmatige brievenschrijfster zijn en “dicht bij de radicale islamitische beweging” staan. In december zou ze gevraagd hebben om hem te bezoeken. De onderzoeksrechter ging echter niet in op dat verzoek.

“Deze brieven tonen aan dat Salah Abdeslam aantrekkingskracht heeft gewonnen bij geradicaliseerde islamitische vrouwen. Deze vrouwen zien hem als slachtoffer van het gerechtelijk apparaat, of als een gelovige man die wordt overweldigd door gebeurtenissen”, aldus de Franse inlichtingendienst in een rapport dat Le Parisien kon inkijken.

Abdelsam is vooral geobsedeerd door het gebed, zou blijken uit opgenomen gesprekken van de antiterreureenheid: “Als je je van Allah afkeert, als je jezelf gaat vermaken door iets anders te doen dan de heer, het geloof, te aanbidden, zal hij neerdalen”, zei hij in een telefoongesprek met zijn jongere zus. “Je hebt gelijk, maar er is sociale druk”, antwoordde ze aarzelend.

Bewaker bedreigd

Dat Abdeslam allesbehalve een voorbeeldgevangene is, bleek een jaar geleden uit een incidentenrapport dat de gevangenis opstelde en Le Figaro kon inkijken. Abdeslam had toen een bewaker bedreigd tijdens de verdeling van de maaltijden. “Waarom kijk je naar me, stuk onbenul. Jij bent niet meer dan een idioot, kom naar mijn cel en ik leg het je uit. Ik ben een moslim en jij bent een ongelovige, een hond; op een dag zal dat veranderen en zal je mijn voeten kussen”, dreigde hij.

Vorig jaar in juni sprak Abdeslam voor het eerst op de aanslagen van november 2015 toen hij moest verschijnen voor de onderzoeksrechter. “De moslims verdedigen zich tegen zij die hen aanvallen. Zet jullie woede opzij en denk even na. Jullie lijden enkel maar onder de fouten van jullie leiders”, zei hij toen. Abdeslam haalde ook uit naar Frans president Macron.