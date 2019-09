Briefschrijfster Maéva (21) aan Salah Abdeslam: “Allah liet me vannacht over jou dromen” Redactie

19 september 2019

12u35

Bron: La Dépêche du Midi 0 Een van de minstens vier correspondenten van Salah Abdeslam is de 21-jarige Maéva uit Moissac, zo’n 70 km ten noorden van Toulouse. De Franse regionale krant La Dépêche du Midi kon twee brieven van Maéva aan de terrorist inkijken. Vooral haar passie voor de islam en haar adoratie voor Abdeslam vallen op, naast de totale afwezigheid van medeleven voor de slachtoffers van de zware terreuraanslagen in Parijs, nu bijna vier jaar geleden.

Salah Abdeslam is een Fransman van Marokkaanse origine die in Molenbeek opgroeide. Hij is de enige nog levende terrorist die mee verantwoordelijk wordt geacht voor de aanslagen in Parijs van 13 november 2015. Daarbij kwamen 131 slachtoffers om. Abdeslam zit vast in een streng bewaakte afdeling van de gevangenis van Fleury-Mérogis nabij Parijs. Le Parisien bracht eerder deze week uit dat hij daar brieven van zeker vier vrouwen zou hebben ontvangen. Dat gebeurt wel vaker bij zware criminelen, zoals in ons land ook bij Marc Dutroux.

De meest regelmatige van Abdeslams correspondenten zou Maéva zijn, een twintigster uit het departement Tarn-et-Garonne. La Dépêche kon de hand leggen op twee van haar handgeschreven brieven aan Abdeslam. Volgens de regionale krant heeft Maéva het daarin “over het dagelijkse leven, over haar werk, over haar angsten en vooral over haar passie voor de islam, haar godsdienst”.

“Vannacht liet Allah mij dromen over jou”, begint ze een van haar brieven. “Ik zou je niet kunnen zeggen wat voor droom, want ik herinner me maar enkele onduidelijke details. Maar toen ik wakker werd, konden mijn ogen de tranen maar moeilijk bedwingen. Alsof ik niet goed was van wat er in mijn slaap was gebeurd. Ik weet niet waarom onze heer mij jouw beeld liet zien in mijn slaap, dat weet alleen hij. Maar het gaf mij wel weer zin om je te schrijven.”

Adoratie

Maéva herinnert zich nog de dag dat ze zich tot de islam bekeerde en “eindelijk het doel van haar leven ontdekte”. Ze schrijft: “De islam heeft mij gered. Ik was ziek, fysiek en geestelijk. Ik had anorexia gedurende lange periodes in mijn leven. Ik maakte mijn lichaam en mijn hart kapot met deze ziekte.”

La Dépêche ziet in de brieven “de adoratie, zelfs de fascinatie” van Maéva voor Salah Abdeslam. Twee jaar geleden wenste ze hem op 15 september voor zijn 28ste verjaardag “enorm veel geluk en goede dingen”. De terreurverdachte is nu 30. Ze schreef hem toen ook dat hij geduld moest opbrengen om de moeilijke periode door te komen. “Geduld leidt altijd tot de overwinning”, klonk het. Daarbij vroeg ze Allah om Abdeslam te helpen. “Geef nooit het gebed op, Salah”, was haar raad.

Maéva wou in december Abdeslam zelfs bezoeken, maar dat werd geweigerd. Ze probeert hem in haar brieven te steunen met religieuze aanmoedigingen, terwijl ze met geen woord rept over de aanslagen van 2015 in Parijs. Salah Abdeslam wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan die dodelijke aanslagen en van deelname aan terroristische activiteiten.