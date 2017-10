Briefje van Einstein brengt 1,1 miljoen op ADN

20u22

Een éénregelig met de hand geschreven briefje van Albert Einstein over zijn kijk op het leven heeft op een veiling in Jeruzalem omgerekend 1,1 miljoen euro opgebracht. "Een kalm en bescheiden leven brengt meer geluk dan het najagen van succes en de constante rusteloosheid die dat met zich meebrengt", luidt die ene waardevolle zin.

De wereldberoemde natuurkundige schreef de regel in 1922 in Tokio, kort nadat hij had vernomen dat hij de Nobelprijs voor natuurkunde voor 1921 had gewonnen. In zijn hotel had hij geen contant geld in zijn zak om een loopjongen een fooi te geven. In plaats daarvan schreef hij het korte briefje en overhandigde dat.

Volgens het veilinghuis adviseerde Einstein de loopjongen het briefje te bewaren omdat het op een dag vast meer waard zou zijn dan de gebruikelijke fooi. Een eeuw later haalde de wetenschapper zijn gelijk. Het briefje werd bij het veilinghuis aangeboden door een familielid van de toenmalige loopjongen.

