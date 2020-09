Briefje met pincode in huis laten rondslingeren blijkt dure fout: bejaarde vrouw krijgt gestolen 7.000 euro niet terug van de bank David Van der Heeden

04 september 2020

15u26

Bron: AD.nl 0 ING hoeft een hoogbejaarde Nederlandse vrouw geen geld terug te betalen nadat met haar gestolen bankkaart in twee dagen tijd 7.000 euro werd afgehaald. Dat heeft het Nederlandse Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bepaald. De 88-jarige vrouw kwam er te laat achter dat haar bankkaart was gestolen, alsook een briefje met daarop haar pincode.

De Nederlandse had iemand binnengelaten die zich voordeed als een medewerker van een energiemaatschappij. Vervolgens werd er binnen twee dagen twintig keer geld opgenomen met haar bankkaart. Zo verdween er in totaal een bedrag van 7.000 euro van haar rekening.



Een paar dagen later kwam de vrouw op leeftijd erachter dat haar bankkaart was gestolen en dezelfde dag kreeg ze een brief van ING waarin stond dat er mogelijk sprake was geweest van fraude. De bejaarde vrouw vroeg het geld terug bij de bank maar die weigerde omdat ze “grof nalatig handelde door de pincode op een briefje in haar woning te bewaren”.

Ondanks leeftijd

Kifid is het eens met de bank en stelt dat de vrouw zich ondanks haar leeftijd beter had moeten beschermen tegen mogelijke fraude. De vrouw vond ook dat het niet mogelijk zou mogen zijn om binnen twee dagen twintig keer geld op te nemen omdat dat te veel afwijkt van haar reguliere patroon. Normaal gesproken ging ze amper een keer per maand naar de bank en bijna altijd bij hetzelfde filiaal.



Ten aanzien van dat argument merkt Kifid op dat de bank niet in de gaten dient te houden waar, en hoe vaak, klanten geld opnemen. Bij ING gaan er alleen alarmbellen af wanneer er geld wordt opgenomen boven een bepaald bedrag. De twintig transacties bleven allemaal onder dat bedrag.