Briefje gevonden van Brit (57) die met jetski uit Australië wegvluchtte: “Ik kom niet terug” jv

28 maart 2019

08u05

Bron: Courier Mail 0 De 57-jarige Brit die maandag op een jetski 150 km door de Straat van Torres aflegde om van Australië naar Papoea-Nieuw-Guinea te vluchten, is David James Jackson. De man werd gezocht voor zware drugsfeiten en de politie kon hem net voor zijn bestemming inrekenen. Jackson had een briefje achtergelaten.

De merkwaardige vluchtpoging van Jackson ging de wereld rond. De in de deelstaat West-Australië gezochte drugscrimineel kroop maandag, gewapend met een kruisboog, op een jetski om van het uiterst noordelijke puntje van Queensland, kaap York, via de Straat van Torres naar Papoea-Nieuw-Guinea te racen. Hij was al aardig gevorderd, maar na 150 km had de Australische politie hem toch te pakken.

Jackson had een briefje achtergelaten in zijn 4x4-Subaru met een handgeschreven boodschap: “Als ik tegen woensdag niet terug ben, dan ben ik niet dood maar ik kom niet terug”.

Een lokale bewoner vond het gedrag van Jackson verdacht omdat de Brit informeerde naar een enkeltje voor kaap York met de ferry. Jackson zei de man dat hij niet voor het werk daarheen ging, wat bij de bewoner “een alarmbel deed afgaan”. Het is dankzij de informatie en de medewerking van de lokale gemeenschap van Bamaga en van de verschillende eilanden in de Straat van Torres dat David James Jackson uiteindelijk kon worden opgepakt.

Morgen moet de Britse crimineel voor de rechtbank verschijnen in verband met zijn uitlevering aan West-Australië.