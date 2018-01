Brief werpt nieuw licht op mysterie van wat er gebeurde met drie gevangenen die in 1962 ontsnapten uit Alcatraz en spoorloos verdwenen Koen Van De Sype

24 januari 2018

12u18

Bron: CBS, 5KPIX 0 Het is een van de grote mysteries uit de Amerikaanse geschiedenis: wat gebeurde er met de drie mannen die in juni 1962 als enigen wisten te ontsnappen uit de extreem beveiligde gevangenis van Alcatraz, op een eiland voor de kust van San Francisco? Een brief die vijf jaar geleden naar de politie werd gestuurd en nu pas aan de oppervlakte kwam, beweert van een van de drie misdadigers te zijn. En hij vertelt hoe het hen na de uitbraak vergaan is.

Het waren alleen de ergste criminelen die vorige eeuw naar Alcatraz werden gestuurd. Zo ook de broers John en Clarence Anglin en Frank Morris, die een reeks gewapende overvallen op hun geweten hadden. Alle drie hadden ze al ontsnappingspogingen achter de rug uit andere gevangenissen. In Alcatraz zouden ze veilig opgeborgen zitten, zo redeneerde het gerecht. Maar dat was niet zo. (lees hieronder verder)

In de nacht van 11 op 12 juni 1962 legden de drie elk een hoofd van papier-maché met echt haar in hun bed, simuleerden ze hun lichaam onder de dekens met kleding en ontsnapten ze via een luchtschacht onder hun wastafel. Die hadden ze in de loop van de zes maanden daarvoor groter gemaakt met lepels en een boor die ze zelf hadden gefabriceerd met de motor van een kapotte stofzuiger. Ze zaten naast elkaar in de cel en Morris had het geluid gemaskeerd met zijn accordeonspel. Via een ongebruikte onderhoudsgang en het dak raakten ze buiten. Ze gingen aan boord van een geïmproviseerd bootje dat ze gemaakt hadden van regenjassen en houten peddels. En verdwenen in de nacht. (lees hieronder verder)

Nooit werd nog iets van de drie vernomen en ook hun lichamen werden niet gevonden. Nadat honderden sporen vruchteloos onderzocht waren, besloot het FBI het dossier in 1979 te sluiten. De conclusie was dat de drie verdronken moesten zijn in het ijskoude water van San Francisco Bay. De broers stonden nochtans bekend als extreem goede zwemmers. Zelfs in deels bevroren water.

Brief

Vijf jaar geleden werd het onderzoek echter opnieuw geopend nadat een opmerkelijk brief arriveerde bij de politie van San Francisco in het Richmonddistrict. De Amerikaanse nieuwszender CBS kon er deze week de hand op leggen en bracht het nieuws naar buiten. De afzender beweerde een van de twee legendarische broers te zijn. “Mijn naam is John Anglin”, staat er te lezen. “Ik ontsnapte uit Alcatraz in juni 1962 met mijn broer Clarence en Frank Morris. Ik ben 83 jaar en ik ben er slecht aan toe. Ik heb kanker. Ja, we hebben het alle drie overleefd die nacht, maar amper.” (lees hieronder verder)

Volgens de brief zou Frank gestorven zijn in oktober 2008 en Clarence in 2011. Zelf zou John na de ontsnapping lange tijd in Seattle gewoond hebben en daarna in North Dakota. Op het moment van schrijven zou hij zich in het zuiden van Californië bevonden hebben. En de schrijver wilde een deal maken: “Als jullie op de televisie verklaren dat ik maximaal een jaar naar de cel zal moeten en medische hulp krijg, zal ik jullie een nieuwe brief sturen om te laten weten waar ik me bevind. Dit is geen grap.”

Vingerafdrukken

Volgens de U.S. Marchals – het enige agentschap dat het dossier nooit afsloot – zou het FBI de brief onderzocht hebben in het lab in de hoop vingerafdrukken of DNA te vinden. Ook het handschrift werd aan een onderzoek onderworpen. Maar de resultaten waren onduidelijk. “Er is sowieso geen enkele reden om aan te nemen dat ook maar één van hen zijn levensstijl veranderd zou hebben en een modelburger geworden zou zijn na de ontsnapping”, klinkt het in een officiële mededeling. (lees hieronder verder)

Daar is de familie van de broers Anglin het niet mee eens. “Ik denk dat Alcatraz hen de ogen heeft geopend”, vertelt hun neef Ken Widner. “Deze gevangenis was de laatste stop voor gedetineerden. Ze wisten ook dat hun ontsnapping een enkele reis naar buiten was. Als ze gevangen werden, zou dat voor hen het einde van de weg worden. Alcatraz heeft hen op een nieuw pad in hun leven gebracht.”

National Park Service Ranger John Cantwell hecht er geen geloof aan. “Het Federaal Bureau van het Gevangeniswezen zegt dat ze verdronken zijn toen ze het eiland verlieten en dat hun lichamen door de stroming werden meegevoerd naar de Grote Oceaan. Einde verhaal”, zegt hij.

Brazilië

Het is niet de eerste keer dat er schijnbaar nieuw materiaal opduikt in het legendarische dossier, waar in de jaren zeventig een bekende film van werd gemaakt, ‘Escape from Alcatraz’, met Clint Eastwood in een van de hoofdrollen. Drie jaar geleden toonde een documentaire op History Channel een foto waarop de broers te zien zouden zijn. Die zou 13 jaar na hun ontsnapping genomen zijn in Brazilië. Maar ook van die foto werd de authenticiteit nooit bewezen.

Escape From Alcatraz movie Trailer hd 1979 clint eastwood Escape From Alcatraz movie Trailer hd 1979 clint eastwood - 2018