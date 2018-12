Brief waarin Albert Einstein religie in vraag stelt onder de hamer kv

04 december 2018

17u23

Bron: BBC, The Guardian 0 Een handgeschreven brief waarin Albert Einstein zijn ideeën over religie uit de doeken doet, wordt vandaag in New York geveild. De brief zal naar verwachting zo’n anderhalf miljoen dollar (ongeveer 1,3 miljoen euro) opbrengen.

De zogenaamde ‘Godsbrief’ dateert van 1954. Einstein, toen 74, schreef de brief naar de Duitse filosoof Eric Gutkind als reactie op diens boek: Choose Life: The Biblical Call to Revolt, waarin hij een herinterpretatie aanbiedt van het traditionele jodendom.

“Deze opmerkelijk gevatte persoonlijke brief werd een jaar voor Einsteins dood geschreven en is zijn meest uitgesproken verwoording van zijn religieuze en filosofische inzichten”, luidt het in een mededeling van veilinghuis Christie’s.



In de brief, die in het Duits – Einsteins moedertaal – is opgesteld, laat de wetenschapper zich erg kritisch uit over het geloof in God. “Het woord God is voor mij niets meer dan de uitdrukking en het product van menselijke zwakheden”, stelt hij. “De Bijbel is een collectie van eerbiedwaardige, maar toch eerder primitieve legendes.” “Geen enkele interpretatie, hoe subtiel ook, kan hieraan iets veranderen”, gaat hij verder.

De fysicus gaat ook dieper in op zijn joodse identiteit, die volgens hem “net zoals alle andere religies een incarnatie van een erg primitief bijgeloof” is. “Het joodse volk, waar ik met plezier deel van uitmaak, en met wiens mentaliteit ik veel affiniteit heb, heeft voor mij geen andere kwaliteit dan alle andere volkeren”, schrijft hij.

Het is niet de eerste keer dat er brieven van Albert Einstein onder de hamer gaan. Enkele weken geleden werd een brief aan zijn zus Maja, waarin hij zijn bezorgdheid uit over het toenemend antisemitisme in Duitsland, nog verkocht voor 35.000 euro. In maart werd een reeks brieven van de wetenschapper geveild voor zo’n 83.000 euro. Peulschillen in vergelijking met de verwachte opbrengst van de Godsbrief: die zou immers zo’n 1,3 miljoen euro in het laatje kunnen brengen.

Volgens de biografie Einstein: A Life uit 1996 was Albert Einstein als kind erg religieus, tot hij op dertienjarige leeftijd afstand deed van het geloof omdat hij “het gevoel had dat hij misleid was om leugens te geloven”.