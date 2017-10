Brief van Titanic-slachtoffer geveild: "Als alles goed gaat, komen we woensdag aan in New York" HA

Bron: Belga, The Guardian 0 Henry Aldridge and Son Een brief van een slachtoffer van de scheepsramp met de Titanic is in de Britse stad Devizes geveild voor 126.000 Britse pond, of omgerekend 141.000 euro.

Alexander Oskar Holverson had de brief van drie pagina's aan zijn moeder geschreven één dag alvorens de Titanic op zijn eerste reis kort voor middernacht in aanvaring kwam met een ijsberg in de Noord-Atlantische Oceaan. In de brief getuigt de zakenman vol enthousiasme over de luxe aan boord van de Titanic. "Het eten en de muziek zijn uitstekend. Tot nog toe hebben we heel mooi weer gehad. Als alles goed gaat, komen we woensdagochtend aan in New York", schreef Holverson aan zijn moeder, aldus The Guardian.



De brief zou echter nooit in handen komen van zijn moeder. Het passagiersschip, gebouwd in Belfast op de scheepswerf van Harland en Wolff, verging op 14 april 1912 na een botsing met een ijsberg. Bij de scheepsramp kwamen meer dan 1.500 mensen om het leven. Het lichaam van Holvorson werd in de dagen na de ramp geborgen uit het scheepswrak. Bij zijn persoonlijke bezittingen werd ook de brief aan zijn moeder gevonden. Holversons echtgenote Mary overleefde het drama wel.

Henry Aldridge and Son Alexander Oskar Holverson en zijn vrouw Mary lieten deze foto nemen bij hun vertrek uit New York voor een trip naar Europa. Holverson overleefde de scheepsramp niet, zijn echtgenote Mary werd wel gered.

