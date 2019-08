Brief van schutter aanslagen Christchurch gepubliceerd op omstreden internetforum 4chan LH

14 augustus 2019

14u44

Bron: Reuters, Stuff.co.nz, The New Zealand Herald 0 Brenton Tarrant, de man die verdacht wordt van de aanslagen op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch, mag niet langer briefwisseling versturen of ontvangen. Dat heeft het gevangeniswezen in Nieuw-Zeeland beslist nadat Tarrant vanuit zijn cel een handgeschreven brief verstuurde die door een aanhanger gepubliceerd werd op het omstreden internetforum 4chan.

“Met onmiddellijke ingang zal deze gevangene geen post kunnen verzenden of ontvangen tot we zekerheid hebben dat het screenen en beoordelen van zijn correspondentie de publieke veiligheid kan verzekeren, zowel in Nieuw-Zeeland als internationaal", liet het gevangeniswezen weten aan de Nieuw-Zeelandse nieuwssite Stuff.co.nz. Terrant zit momenteel in een cel in een hoogbeveiligde gevangenis in Auckland en mocht tot voor kort brieven versturen en ontvangen, ze mochten enkel onder bepaalde voorwaarden worden tegengehouden.

De persoon die de zes pagina’s tellende brief op het internetforum plaatste, ontving de brief nadat hij een brief naar Tarrant had gestuurd, zo meldt Reuters. Hij zou Alan heten en in Rusland wonen. In de brief schreef Tarrant onder meer over zijn reis naar Rusland in 2015, somde hij zijn favoriete plekken in het land op zoals Sint-Petersburg. Hij had het daarnaast ook over zijn favoriete Russische songs en vertelde over zijn politieke en sociale opvattingen.

Kelvin Davis, de minister verantwoordelijk voor de gevangenissen in het land, verklaart aan The New Zealand Herald dat de brief nooit de gevangenis had mogen verlaten. Ook premier Jacinda Ardern benadrukt dat de brief nooit verstuurd had mogen worden. “Dit is overduidelijk iemand die een specifiek doel voor ogen heeft, namelijk het delen van zijn propaganda, dus daar hadden we op voorbereid moeten zijn.”

Op 15 maart opende de 28-jarige Australische blanke supremacist Brenton Tarrant het vuur in twee moskeeën in de stad Christchurch. Hij maakte in totaal 51 dodelijke slachtoffers, terwijl tientallen mensen gewond raakten. Er worden Tarrant 51 aanklachten van moord, 40 van poging tot moord en 1 van terrorisme ten laste gelegd. Het proces gaat op 4 mei 2020 van start.