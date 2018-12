Brief van 8-jarige Page aan de kerstman wachtte meer dan een eeuw op een postzegel Simone van Zwienen

17 december 2018

12u02

Bron: AD 0 De kerstman heeft dit jaar vier wel heel oude brieven ontvangen. Achter een schoorsteen in een museum in de Amerikaanse staat West Virginia werden tijdens een renovatie vier brieven aan Santa gevonden die in 1912 en 1913 werden geschreven door kinderen. De brieven zijn alsnog verstuurd richting de Noordpool.

Het Beverly Heritage Centre, dat in een voormalig woonhuis is gevestigd, denkt dat de post per ongeluk tussen de schoorsteenmuur en –mantel terecht is gekomen. 106 jaar lang bleven ze onaangeroerd liggen. De brieven werden volgens historici geschreven door de kinderen van de familie Woodward.

Een van de auteurs van de brieven, Page Woodward, die volgens het centrum acht jaar oud was op 25 december 1912, vroeg de kerstman cadeaus te brengen voor iedereen. Zo wilde ze dat haar broer een luchtgeweer, een padvindersboek, een trui en tijdschriften kreeg. Ook haar zusjes Ruby, Teddy en Mabel werden als het aan Page lag verwend, net als haar vader en moeder. Zelf wilde ze graag een pop en veel snoep.

Het is onduidelijk of ze de geschenken op haar lijstje hebben gekregen. Het meisje maakte geborduurde illustraties toen ze opgroeide, bleef haar hele leven in Beverly wonen en trouwde later, volgens het centrum. Ze stierf in 1951, op 47-jarige leeftijd.

De lange tijd onontdekte brieven werden op 1 december aan de Kerstman afgeleverd door twee kinderen, wiens betovergrootouders mogelijk met de oorspronkelijke auteurs hebben gespeeld.

De brieven worden momenteel geëxposeerd in het Beverly Heritage Centre tot het einde van december.