Exclusief voor abonnees Brief uit Italië: “Kassaticket bijhouden om te bewijzen dat je op straat moest zijn” Luc Beernaert

26 maart 2020

18u09 0 Het coronavirus kent geen grenzen. Elke dag krijgen we post van een Vlaming in het buitenland die u, onze lezer, een blik gunt op het plaatselijke leven tijdens de coronacrisis.Vandaag: Karin Verbruggen (59) uit het zwaar getroffen noorden van Italië.

Sinds 1965 woon ik in Italië, in het dorp Induno Olona vlak bij Varese. Ik ben coördinator van de kantine in de Europese school in Varese, waar ongeveer 1.400 leerlingen zitten. Op 9 maart heb ik voor het laatst op de school kunnen werken, nu kan ik een dag per week thuiswerken. We wonen in de kritieke zone en sinds drie weken zit ik samen met mijn man en mijn zoon thuis in lockdown. Het lijkt hier wel een spookstadje uit een western. In Milaan zingen ze nu en dan op hun balkon, maar hier is het muisstil.

