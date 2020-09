Brief met dodelijk ricinegif verstuurd naar Witte Huis HAA

19 september 2020

22u04

Bron: Belga, AD.nl 2 De Amerikaanse politie heeft een enveloppe onderschept die naar het Witte Huis was verzonden en het potentieel dodelijke gif ricine bevatte. Dat melden CNN en de New York Times (NYT).

Volgens tv-zender CNN was de brief aan president Donald Trump gericht. De krant de NYT meldt dat de post vanuit Canada is verzonden. Niemand zou gewond zijn geraakt. Het is nog onduidelijk of de brief werd onderschept voordat die in de postkamer van het Witte Huis terechtkwam.



De federale recherche FBI en de Secret Service, die onder andere het staatshoofd en zijn gezin beschermt, onderzoeken de zaak. Ze bekijken of er nog soortgelijke enveloppes de ronde doen. Volgens de FBI vormt de “verdachte brief geen gevaar voor de openbare veiligheid”. Het Witte Huis zelf heeft nog niet gecommuniceerd over de zaak.

Geen tegengif

Ricine is een sterk gif dat van nature voorkomt in castorbonen, ook wel wonderbonen genoemd. Nadat de zaden voor de olie zijn uitgeperst, kan het gif uit de resten worden gewonnen. Het gif is in zuivere toestand, zelfs in kleine hoeveelheden, dodelijk. Voor de mens is 0,03 milligram van de stof al fataal. Het kan worden ingeademd, ingeslikt of ingespoten. Tegen ricine bestaat geen tegengif.

Chemisch wapen

Ricine staat vanwege de dodelijkheid te boek als chemisch wapen en prijkt daarom op het Chemisch Wapenverdrag. In de praktijk is het vrij eenvoudig om aan de benodigde bonen te komen of de bomen waaraan ze groeien te kweken. Ook het het winnen van het gif is relatief eenvoudig. Daarnaast is de stof bij slachtoffers moeilijk te detecteren, omdat het een eiwit is en in het lichaam snel afbreekt.

Het is niet de eerste keer dat het goedje wordt gebruikt om het Witte Huis in het vizier te nemen. In 2014 werd een man uit Mississippi veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf, nadat hij president Obama en andere overheidsofficieren brieven met ricine stuurde. Een actrice die in 2013 ricinebrieven verstuurde naar Obama en miljardair Michael Bloomberg kreeg 18 jaar cel.

