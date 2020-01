Brief Amerikaans leger over terugtrekking Irak “per ongeluk” verstuurd Conflict Iran-VS ADN

06 januari 2020

21u31

Bron: Belga, ANP 0 Het Amerikaanse leger heeft vanavond in een brief aan het Iraakse leger aangekondigd de nodige stappen te ondernemen voor een terugtrekking uit Irak. Per ongeluk, zo blijkt. Het betrof een kladversie die per ongeluk werd verstuurd.

Het hoofd van de Amerikaanse militaire operaties in Irak, brigadegeneraal William H. Seely, schreef in de brief - die AFP en Reuters hadden kunnen inkijken - dat er de komende dagen en weken troepen worden “gehergroepeerd” om “een veilige en effectieve terugtrekking uit Irak” mogelijk te maken. “Uit respect voor de soevereiniteit van (...) Irak en zoals gevraagd door het parlement en de eerste minister, zal de Coalitie haar troepen ‘herpositioneren’ (...) om ervoor te zorgen dat de terugtrekking op een veilige en efficiënte manier verloopt”, zo viel te lezen.

De brief werd echter per ongeluk aan Bagdad verstuurd, zo heeft de Amerikaanse generaal Mark Milley later laten weten. Het was niet de bedoeling dat de brief nu al verzonden zou worden, volgens Milley betrof het een kladversie die per abuis werd verstuurd. Ook Defensieminister Mark Esper zei eerder niets van het document af te weten toen hem ernaar werd gevraagd. Hij liet weten dat er “geen enkel besluit” is genomen om Irak te verlaten.

De brief volgde op een zondag door het Iraakse parlement aangenomen resolutie om buitenlandse troepen te weren uit het land. Daarin roept het parlement de Iraakse regering op om ervoor te zorgen dat alle buitenlandse troepen in het land die deel uitmaken van de door de VS geleide internationale coalitie, worden teruggetrokken. De resolutie kwam er na de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Bagdad. Momenteel zijn ongeveer 5.200 Amerikaanse militairen in Irak gestationeerd.