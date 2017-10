Bridgen is geen sport, oordeelt Europees Hof van Justitie mvdb

13u32

Bron: Belga 1 thinkstock Een kaartje leggen is geen sport, ook als het in wedstrijdverband wordt gespeeld. Dat heeft het Europese Hof van Justitie vandaag geoordeeld in een arrest over het heffen van btw op het Britse wedstrijdbridgen.

De English Bridge Union (EBU) organiseert bridgetornooien en betaalt btw over het inschrijfgeld van de deelnemers. De organisatie vroeg om een vrijstelling op basis van de Europese btw-richtlijn omdat ze een dienst zou verlenen die nauw samenhangt met de beoefening van sport. De Britse fiscus ging echter niet in op die vraag en ook bij het Europese Hof van Justitie vangt de organisatie bot.

Lichamelijke component

De Europese rechters erkennen dat bridgen logica, geheugen en strategie vergt en een activiteit kan zijn die "de lichamelijke en geestelijke gezondheid bevordert", maar in het kader van de btw-richtlijn moet sport gekenmerkt worden door "een niet te verwaarlozen lichamelijke component". En dat is bij bridgen dus niet het geval, ongeacht of het kaartspel als louter tijdverdrijf of in wedstrijdverband wordt beoefend.

"Culturele diensten"

Toch kan de EBU misschien nog een troef op tafel leggen. Zo loopt het Hof niet vooruit op de vraag of het bridgen onder het begrip "culturele diensten" in de zin van de btw-richtlijn kan vallen. Zo zou de fiscus kunnen oordelen dat het bridgen een dermate grote plaats in het sociale en culturele weefsel van de Engelsen inneemt dat het spel als een onderdeel van de cultuur van het land beschouwd kan worden.