Brian (13) lokt pedofiel in de val 'voor de lol': "Het leek me wel grappig"

15u21

Bron: AD.nl 25 Thinkstock Foto ter illustratie De 13-jarige Brian uit het Nederlandse Reimerswaal lokte 'voor de lol' een 42-jarige pedofiel in de val. Maar liever geen twee keer, "want dan ben ik weer zo lang m'n telefoon kwijt, daar heb ik geen zin in'', reageert Brian nuchter.

Deze week kwam zijn verhaal naar buiten toen een 42-jarige man terecht moest staan voor de rechtbank in Middelburg. De man, die eerder is veroordeeld wegens bezit van kinderporno, dacht in juli 2016 naar Zeeland af te reizen voor een afspraakje met 'geilmeisje' van 15 jaar, die hij via Instagram had leren kennen.



Achter die schuilnaam ging de toen 12-jarige Brian schuil. Hij had het nepprofiel op het populaire sociale netwerk aangemaakt uit verveling. "Ik verveelde me en wou gewoon kijken wat voor mensen er op Insta waren", zegt hij in een interview dat hij - hoe kan het ook anders - alleen via Instagram wil geven.

'Leek me wel grappig'

Het was vooraf nooit zijn doel om een pedofiel in de val te lokken, maar Brian "vindt het wel mooi" dat de man uit Nieuwegein tegen de lamp liep. Waarom maakte hij eigenlijk een afspraak? "Leek me wel grappig. We waren gewoon met een groep en wouden lachen."



Brian dacht eigenlijk dat hij niet op zou komen dagen. Toen 42-jarige man toch echt voor zijn deur stond, vroeg hij eerst een foto vanuit zijn auto te sturen om te checken of hij echt naar het dorp was gekomen. Terwijl de man via Instagram vroeg waar het 'meisje' bleef, liet Brian hem geloven dat ze zich nog aan het omkleden was.



Met een maat besloot hij op de auto af te stappen. Bang dat hij hem wat aan zou doen, is hij nooit geweest. "Nee, dat zou hem toch niet lukken. Hij was alleen en wij en met een stuk of acht tot tien man. Wij liepen met z'n tweeën op hem af, de rest stond klaar voor als er wat zou gebeuren."

"Karma is een bitch"

Toen Brian zei dat hij achter het account zat, reed de man meteen weg. Bij het wegrijden uit de parkeervakken voor zijn oude basisschool, reed de man tegen een boom aan. "Echt lachen. Karma is een bitch."



De toenmalige vriendin van zijn vader belde de politie. Die wisten vooraf niet waar hij mee bezig was, maar waren niet kwaad. "Ze vonden het helemaal mooi en goed wat ik had gedaan." Na onderzoek bleek de man ook nog kinderporno en dierenporno op z'n computer te hebben. Brian is blij dat tegen hem een celstraf van 431 dagen en een werkstraf van 240 uur is geëist. "Mooi, maar een beetje weinig", vindt hij.



Hij heeft er geen moment over nagedacht om nog meer mannen op deze manier in de val te lokken. Brian moest namelijk zijn telefoon inleveren bij de politie, die hem twee tot drie weken in beslag hield voor onderzoek. "En toen was het onderzoek fout gegaan en wouden ze weer een week m'n telefoon hebben. Dat was een beetje kut toch."



De gebruikte namen in dit artikel zijn om privacyredenen gefingeerd. De echte namen zijn bij de redactie bekend.

