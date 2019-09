Brexitperikelen dwingen Tories tot partijcongres in mineur IB

29 september 2019

06u08

Bron: Belga 0 De Britse Conservatieve partij is gedwongen tot een jaarlijkse congres in mineur. Anders dan de normale gang van zaken gaat het parlement niet in verlof en moeten de Tories hun tijd van zondag tot woensdag verdelen tussen Londen en Manchester. De brexitperikelen, de aanzwellende kritiek op premier Boris Johnson en de massale ontslagen binnen de partij dreigen de sfeer te verzieken.

De Britse politieke partijen houden elk jaar een grootschalig congres in het najaar. De parlementsleden en andere kopstukken kunnen er speechen, er zijn allerhande recepties en randevenmenten, en op het einde stelt de partijleider de ideeën en plannen voor het komende jaar voor. Het 'party conference season' werd enkele weken geleden afgetrapt door de Liberal Democrats, gevolgd door Labour vorige week.

Komend weekend zijn de Conservatieven aan de beurt. Van zondag tot en met woensdag palmen de Tories de Britse stad Manchester in. Maar wat normaal gezien een feest voor fondsenwerving en persaandacht moet zijn, dreigt dit jaar net iets minder feestelijk uit te draaien.

Geen gemakkelijke weken

De Tories, premier Boris Johnson op kop, hebben er geen gemakkelijke weken op zitten. Het Britse Hooggerechtshof besliste dinsdag dat de regering-Johnson haar boekje te buiten was gegaan toen ze het parlement eerder deze maand voor vijf weken lang naar huis stuurde. Officieel wilde Johnson zijn ministers de kans geven zich voor te bereiden op de Queen's speech - een soort regeringsverklaring - op 14 oktober, maar de uitzonderlijk lange duur van de opschorting en de timing - vlak voor de geplande brexit van 31 oktober - deden tegenstanders vermoeden dat Johnson vooral wilde vermijden dat het parlement hem nog veel stokken in de wielen kon steken.

Gevolg? Het parlement is sinds woensdag terug in zitting, én weigert een opschorting voor het partijcongres van de Conservatieven, wat normaal gezien wel wordt toegestaan. De parlementsleden zullen hun tijd de komende week dus moeten verdelen tussen Londen en Manchester. Het congres gaat door, zegt de woordvoerder van de premier, maar misschien wel op iets kleinere schaal dan aanvankelijk voorzien.

Groeiende kritiek op premier Johnson

Niet alleen het parlement strooit roet in het eten, ook de groeiende kritiek op premier Boris Johnson is een domper op de sfeer. Johnson maakte zich de afgelopen week allesbehalve populair met opruiende taal in het parlement. Een verwijzing naar Jo Cox, de pro-Europese Labour-politica die in 2016 in de aanloop naar het brexitreferendum werd doodgeschoten op straat, werd afgekeurd door oppositie en partijgenoten.

De huidige perikelen komen bovenop de aanslepende brexitonderhandelingen en de oplopende interne spanning binnen de partij. Enkele weken geleden verbande premier Johnson maar liefst 21 parlementsleden - onder wie illustere conservatieven als de kleinzoon van Winston Churchill en twee voormalige ministers - omdat ze met de oppositie mee hadden gestemd over een wet die een harde crash uit de EU op 31 oktober vermijdt.

De kritiek op Johnson en vooral op zijn politiek strateeg Dominic Cummings, die de partij steeds meer de populistische kant op lijkt te sturen, is sindsdien alleen maar toegenomen. "Boris Johnson en Dominic Cummings maken de Conservatieve partij kapot", zei één van de twee parlementsleden die deze maand overliepen naar de pro-Europese Liberal Democrats.

Dramatisch congres twee jaar geleden

Wellicht een congres in mineur dus, voor de Conservatieven. Al is het moeilijk om een nog dramatischer verloop voor te stellen dan twee jaar geleden. Premier Theresa May kreeg toen tijdens haar speech een fictief C4 in de handen gestopt, volgens de grappenmaker in opdracht van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. Daarna begaf haar stem het en kreeg ze een onbedaarlijke hoestbui. Als klap op de vuurpijl vielen de magnetische letters op de muur achter haar één na één op de grond, waarna de slogan ‘building a country that works for everyone’ ‘building a country that works or everyon’ werd.

