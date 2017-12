Brexitonderhandelingen over boedelscheiding lijken op te schieten en gaan hele nacht door EB

Bron: AFP 1 EPA Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. De onderhandelingen tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië over de boedelscheiding lijken in een stroomversnelling te zitten. "We boeken vooruitgang, maar we zijn er nog niet helemaal", zo deelde de woordvoerder van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker vanavond mee. Hij spreekt van een mogelijke persverklaring op morgenochtend. Eerder had ook Europees president Donald Tusk al meegedeeld dat hij morgen een persverklaring aflegt.

"Juncker telefoneerde met de Ierse premier Leo Varadkar en nadien met de Britse premier Theresa May. We boeken veel vooruitgang, maar we zijn er nog niet helemaal. De gesprekken gaan de hele nacht door. Mogelijk een ontmoeting in de vroege ochtend, gevolgd door een persbriefing", zo tweette de woordvoerder van Juncker.

Eerder had ook Europees president Donald Tusk al laten verstaan dat hij morgenochtend omstreeks 07.50 uur een verklaring zal afleggen. "Op minder dan een week voor de Europese top zal Tusk in deze context een stand van zaken over de brexit opmaken", zo stelde een bron in de omgeving van de Europese president.

In Downing Street weigert men voorlopig alle commentaar.

Tijd tot zondag

Eerder op de dag had de Commissie de Britse regering tot zondag de tijd gegeven om een akkoord te bereiken. "De tijd is niet onbegrensd. Om de Europese top voor te bereiden, moet een bepaalde termijn gerespecteerd worden", zo blikte de woordvoerder van Juncker donderdagmiddag nog vooruit naar de bijeenkomst van de Europese leiders, die op vrijdag 15 december beslissen of de onderhandelingen over de toekomstige relaties met Groot-Brittannië van start kunnen gaan.

Daarvoor willen de Europeanen pas het licht op groen zetten wanneer de onderhandelingen over de boedelscheiding voldoende opgeschoten zijn. Maandag leek een doorbraak in de maak, maar de Britse premier Theresa May kreeg in extremis te maken met weerstand van de Noord-Ierse unionistische partij DUP, die de oplossing voor de grens tussen Noord-Ierland en Ierland afschoot. DUP levert de conservatieve regering van May een meerderheid in het Britse parlement.

Naast een oplossing voor de Ierse grenskwestie eisen de Europese leiders ook garanties voor de rechten van Europese burgers in Groot-Brittannië en een akkoord over de financiële afwikkeling van meer dan veertig jaar Brits EU-lidmaatschap. Groot-Brittannië verlaat de EU eind maart 2019.