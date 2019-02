Brexitminister Barclay en Labour-leider Jeremy Corbyn komen naar Brussel: deadline nadert AW

15 februari 2019

15u20

Bron: Belga 0 Brexitminister Stephen Barclay komt volgende week maandag naar Brussel voor een vergadering met de Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier. Labour-leider Jeremy Corbyn trekt donderdag naar het Schumanplein.

Ook de Britse premier Theresa May zou volgende week wel eens naar Brussel kunnen afzakken, maar haar bezoek is nog niet bevestigd. "De deur van onderhandelaar Michel Barnier staat altijd open", zei zijn woordvoerder nog.



Brussel staat immers open voor een discussie over de politieke verklaring die de toekomstige relatie tussen Londen en het continent moet vastleggen. "Wij blijven wachten op concrete en realistische voorstellen", herhaalde Europees president Donald Tusk deze week.



Lid van douane-unie

Labour-kopman Jeremy Corbyn stelde onlangs voor om Groot-Brittannië ook na de brexit in de douane-unie te houden met de andere 27 lidstaten. Michel Barnier alsook Donald Tusk konden zich beiden in dat idee vinden, maar May is minder enthousiast. De radicale pro-brexiteers binnen haar Conservatieve partij willen absoluut een breuk met de douane-unie, omdat het Verenigd Koninkrijk anders geen eigen handelsakkoorden kan sluiten met derde landen.

Ierse backstop

De Britten stappen op 29 maart uit de Europese Unie. Theresa May wil het echtscheidingsakkoord dat ze eind vorig jaar al sloot met de Europese onderhandelaars openbreken. Het Britse Lagerhuis wil die deal niet goedkeuren zolang de verguisde Ierse backstop, de noodoplossing die grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland moet vermijden, niet vervangen wordt door “alternatieve regelingen”. Maar daar wil de Europese Unie absoluut niet van weten.