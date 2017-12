Brexithardliners boos op 'verrader' May mvdb

12u21

Bron: ANP 0 Photo News Een pro-Brexit-aanhanger in aanloop naar het referendum waarin de Britten voor een vertrek uit de Europese Unie stemden. Activisten die zich hard maken voor een Brits vertrek uit de EU, zijn woest over het verloop van de onderhandelingen tussen Londen en Brussel. "Onder Theresa May verlaten we de EU alleen in naam", klaagde Arron Banks, die eerder miljoenen uittrok om het pro-brexitkamp te steunen.

Banks, een van de oprichters van campagne Leave.EU, riep partijgenoten van de premier op in opstand te komen. "Als er nog iemand in de conservatieve partij is met enige integriteit of eergevoel, dan roepen we die op de brexit te redden door een strijd om het partijleiderschap in gang te zetten."

"Theresa May heeft het land én de 17,4 miljoen Leave-stemmers verraden'', claimde de zakenman. Ook euroscepticus Nigel Farage liet zijn ongenoegen blijken: ,,Een deal in Brussel is goed nieuws voor mevrouw May, omdat de vernedering nu een volgende ronde in gaat", twitterde hij.

Farage drong in een column aan op het vertrek van May. Hij verweet haar te veel concessies te doen. Het lijkt er volgens de politicus op dat Londen "grote sommen belastinggeld" zal blijven overmaken naar Brussel.

EPA Brits premier Theresa May en Europees president Donald Tusk schudden elkaar de hand in Brussel.

Photo News Arron Banks (links) naast Leave-kopstuk Nigel Farrage van UKIP (Archieffoto).