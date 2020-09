Brexitgesprekken over handelsakkoord nog steeds in sukkelstraatje kv

10 september 2020

20u55

Bron: Belga 0 Tegen de achtergrond van een uitdijend conflict over het echtscheidingsakkoord is vandaag in Londen de achtste onderhandelingsronde over de toekomstige relaties tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië afgerond. Veel vooruitgang registreerde de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier niet.

Terwijl de Britse regering met de Europese Commissie de degens kruist over de implementatie van de echtscheidingsafspraken over Noord-Ierland, zaten hun onderhandelaars de voorbije dagen in Londen bijeen om opnieuw te praten over een vrijhandelsakkoord. Die gesprekken zitten al maanden vast en het nieuwe conflict heeft de sfeer uiteraard niet verbeterd.

"Om een toekomstig partnerschap te sluiten is en zal wederzijds vertrouwen nodig zijn", verklaarde Barnier na afloop. De Fransman blijft naar eigen zeggen voor een ambitieus akkoord ijveren, maar "tegelijkertijd intensifieert de Europese Unie haar voorbereidend werk om klaar te zijn voor alle scenario's op 1 januari 2021". "Niemand zou de praktische, economische en sociale gevolgen van een 'no deal'-scenario mogen onderschatten", waarschuwt Barnier.



Al maanden bemoeilijkt een aantal fundamentele twistpunten vooruitgang in de gesprekken over de relaties die beide partijen na het Britse vertrek uit de douane-unie en de eenheidsmarkt op 31 december 2020 willen onderhouden. Het gaat onder meer over de concurrentie tussen Europese en Britse bedrijven, visserij, de rol van het Europese Hof van Justitie en de samenwerking op vlak van veiligheid en gerechtelijke samenwerking.