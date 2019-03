Brexitdeal opnieuw verworpen: Bourgeois pleit voor douane-unie SPS

12 maart 2019

21u32

Bron: Belga 2 De verwerping van de Brexit-deal zorgt een bijkomende periode van onzekerheid en een grotere kans op een chaotische no-deal. Zo reageert Vlaams minister-president Geert Bourgeois op de stemming in het Britse Lagerhuis. Hij pleit onomwonden voor een douane-unie met het Verenigd Koninkrijk.

"Ik roep de Britten op om de welvaart en jobs aan beide zijden van het Kanaal veilig te stellen," luidt het op twitter. "Een douane-unie met het VK is de minst slechte oplossing." Het is voor Bourgeois ondenkbaar dat "we na 30 maart minder vlot handel zouden kunnen drijven met het VK dan met Turkije," licht hij toe.

De werkgeversorganisatie Voka betreurt ten zeerste dat het aangepaste terugtrekkingsakkoord voor een tweede keer niet werd goedgekeurd. "We moeten er alles aan blijven doen om een harde Brexit te vermijden," zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens in een persbericht. Voka hoopt dat in de komende dagen de Europese Unie en het Britse Lagerhuis blijven onderhandelen en eventueel een tijdelijke verlenging van de onderhandelingen goedkeuren.

Een verlenging van de onderhandelingen mag niet leiden tot een simpel 'uitstel van executie' maar moet echt gebruikt worden om eindelijk een broodnodige doorbraak te forceren. "Nu is er echt politieke moed nodig om het grootste economisch debacle van de eeuw te vermijden", aldus nog Voka.

Harde klap

“Er moet koste wat kost vermeden worden dat deze brexitcrisis uitmondt in een ‘no deal’-scenario waarbij de Britten de EU verlaten zonder scheidingsakkoord, zonder overgangsfase en zonder zicht op een duurzame toekomstige relatie met de EU”, zegt CEO Pieter Timmermans van VBO. Zo’n ‘cliff-edge brexit’, met de daaruit voortvloeiende douaneheffingen en -controles, zou een bijzonder harde klap betekenen voor de Belgische economie.

Volgens het VBO blijven er maar twee mogelijke opties over na vanavond. Premier May kan extra tijd kopen door een verlenging van de onderhandelingen aan te vragen en dus de brexit te bevriezen. Of ze kan gebruik maken van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie dat beslist heeft dat het VK eenzijdig de exitprocedure kan intrekken.