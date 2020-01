Brexitday wordt feest met aftelklok, lichtspektakel en speciale brexitmunt HLA

18 januari 2020

10u26

Bron: BBC, The Independent 2 De Britse premier Boris Johnson heeft feestelijke plannen bekendgemaakt voor de ‘Brexit day’ op 31 januari, melden Britse media.

Britten zullen op 31 januari kunnen aftellen naar het afscheid van de EU met een aftelklok die wordt geprojecteerd op de ambtswoning van de premier. De klok zal aftellen naar 23 uur, het moment waarop Johnson een “speciale” toespraak plant te houden.

Whitehall, het hart van de regeringswijk in Londen waar heel wat overheidsgebouwen staan, zal voor de gelegenheid speciaal verlicht worden, en op Parliament Square zal de Union Jack aan alle vlaggenmasten wapperen.

In de aanloop naar de feestelijke dag zal ook de speciale brexitmunt uitgebracht worden. De herdenkingsmunten van 50 pence krijgen het opschrift ‘Peace, prosperity and friendship with all nations’ (vrede, voorspoed en vriendschap met alle naties). Vorig jaar moest een miljoen herdenkingsmunten hersmolten worden na het uitstellen van de brexitdatum.

Volgens de overheid moet dit “belangrijk moment in onze geschiedenis” verdeeldheid helen, gemeenschappen herenigen en de Britten zich doen verheugen op het land dat ze in het komende decennium willen opbouwen. Verschillende Britse media vermoeden echter dat al deze feestelijkheden een manier zijn om de ophef rond het luiden van de Big Ben te doen vergeten. Op een dag tijd zamelden de Britten meer dan 200.000 pond in om de klok te laten luiden tijdens de brexit, maar het geld mag niet worden gebruikt en er zal geen gebeier te horen zijn.

De Britse vlag aan het Europees Parlement zal op 31 januari neergehaald worden en wordt naar het Huis van de Europese Geschiedenis in Brussel gebracht.