Brexitaanhanger steekt EU-vlag in brand in Londen mvdb

31 januari 2020

17u35

Bron: ANP 0 Een demonstrant heeft een EU-vlag in brand gestoken in het centrum van Londen. Daar dreven brexitgezinde Britten de spot met enkele honderden pro-Europese activisten, die van Downing Street naar een kantoor trokken van de Europese Commissie.

Brexitfans zongen onder meer "schaam jullie, schaam jullie", "losers, losers" en "bye, bye EU". De politie was aanwezig om de twee groepen uit elkaar te houden. Op foto's in Britse media is te zien dat de blauwe vlag met gele sterren van de EU brandend op de grond ligt.

Het Verenigd Koninkrijk verlaat om 23.00 uur plaatselijke tijd na tientallen jaren lidmaatschap de Europese Unie. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een EU-lidstaat zich afscheidt. Voorstanders van de brexit willen dat 's avonds vieren bij het Britse parlement.