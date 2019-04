Brexit zonder akkoord kan Europese markten "in de chaos storten” kg

01 april 2019

19u15

Bron: Belga 0 De Europese markten houden in hun prognoses geen rekening met een scenario waarin het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie dondert zonder akkoord. Dat zegt de Europese Centrale Bank. Een brexit zonder akkoord kan de markten "in de chaos storten", zegt vicevoorzitter Luis de Guindos.

Volgens De Guindos hebben de markten in hun prognoses geen rekening gehouden met een scenario zonder akkoord, maar enkel met een brexit die mét een deal kan worden beklonken. "Dat mogen we niet negeren. Markten overreageren soms, vooral als er iets gebeurt dat niet volgens scenario is.”



De vicevoorzitter van de ECB verwacht onder meer een impact op de wisselkoersen, de aandelenmarkten en de rendementen op obligatieleningen. Bovendien zit de economie, zowel Europees als globaal, in een fase van groeivertraging, wat het risico nog verhoogt, zegt De Guindos.



Maar de brexit blijft wel "beheersbaar", maakt de Guindos zich sterk, omdat de Europese instellingen en de lidstaten maatregelen hebben genomen om de impact te minimaliseren. Ook de privésector is volgens hem "beter voorbereid dan zes maanden geleden".

Bekijk ook: