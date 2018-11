Brexit zonder akkoord? Britse economie kan klap van 10,7 procent krijgen HR

28 november 2018

14u04

Bron: Belga 0 Een brexit zonder akkoord zal het Britse bruto binnenlands product (bbp) tegen 2034 in het slechtste geval met 10,7 procent verkleinen. Dat blijkt vandaag uit een rapport van de Britse regering.

De Britse minister van Financiën Philip Hammond zei eerder vandaag al dat de Britse economie er in alle scenario's slechter aan toe zal zijn na de brexit. De brexitdeal die premier May met de EU sloot, zou zorgen voor een impact van 3,9 procent op het bbp in de komende vijftien jaar, tegenover een scenario waarbij Groot-Brittannië in de Europese Unie zou blijven.

De nieuwe analyse schetst een donker beeld van het worstcasescenario, maar geeft geen details over de economische impact van het akkoord dat de Britse premier May gesloten heeft met de Europese Unie. De Bank of England zal later vandaag zijn analyse publiceren, maar uit het rapport dat nu reeds is vrijgegeven, gaat het scenario dat het dichtst aanleunt bij het akkoord, uit van een negatieve impact van 3,9 procent.

Zwaarst getroffen

Als het Britse parlement de deal van May afwijst, zal Groot-Brittannië afstevenen op een ongeordende exit uit de Europese Unie, zonder regelgeving voor handel met Europa.

Het kamp van May hoopt dat de bevindingen van het rapport twijfelende politici over de streep zullen trekken om voor haar deal te kiezen.

Het noordoosten van Engeland zou volgens het rapport het zwaarst getroffen worden bij een 'no deal'. Het terugdringen van immigratie van Europa naar Groot-Brittannië zou de economische impact van elk brexit-scenario verzwaren, klinkt het voorts.

Bekijk ook:

De 27 Europese leiders hebben het echtscheidingsakkoord en de verklaring over de toekomstige relaties met Groot-Brittannië afgelopen weekend al goedgekeurd.

Wat er na 29 maart moet gebeuren, is een soort scheidingsregeling. VTM NIEUWS-anchor Elke Pattyn legt uit wat er precies in het brexitakkoord staat.