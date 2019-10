Brexit-uitstel is onvermijdelijk als Brits parlement deal wegstemt, zegt Merkel TT

18 oktober 2019

14u34

Bron: The Guardian, ANP 0 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft haar collega-staats- en regeringsleiders op de Europese top vanmiddag gezegd dat verder uitstel voor de brexit onvermijdelijk is als het Britse Lagerhuis het akkoord dat premier Johnson gisteren met de EU sloot, wegstemt. Dat schrijft The Guardian. Gisteren wuifde Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker de kwestie nog weg: er is een deal, uitstel is niet meer nodig, klonk het.

De uitspraken van Juncker werden algemeen gezien als steun voor de Britse premier Boris Johnson, die op die manier het akkoord kan verkopen als het enige mogelijke alternatief voor een chaotische brexit zonder akkoord. Maar het is niet de Europese Commissie die over eventueel verder uitstel beslist, dat doen de lidstaten op vraag van het Verenigd Koninkrijk zelf.

Als die vraag er effectief komt - Johnson is volgens de wet verplicht ze te stellen als zijn deal morgen wordt verworpen - kan Europa het niet maken dat uitstel niet meer te verlenen, zou Merkel in private gesprekken met de andere Europese leiders hebben gezegd. De Duitse zou Johnson ook hebben gevraagd om de Britse bevolking niet voor te houden dat de EU-leiders uitstel categoriek uitsluiten, want dat is niet het geval.

Zoektocht naar meerderheid

Johnson komt straks om 17 uur onze tijd met zijn regering bijeen. De premier en zijn bondgenoten spreken de hele dag met parlementariërs in hoop een meerderheid te krijgen. Dit lijkt een moeilijke opgave. De laatste keer dat een brexitdeal door het parlement werd weggestemd, stemden maar 279 Conservatieven voor de deal. Johnson heeft sindsdien negentien Conservatieve parlementsleden uit de partij gejaagd. Het Lagerhuis telt 650 leden en Johnson heeft 320 stemmen nodig.

Johnsons tien Noord-Ierse gedoogpartners van de DUP (Democratische Unionistische Partij) zien niets in zijn oplossing. Ze willen dat Noord-Ierland volledig geïntegreerd blijft in het Verenigd Koninkrijk. Ze wijzen de ingewikkelde constructies over de toekomstige handelsstatus van het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) af.

Ook Labour, de Schotse nationalisten (SNP) en de Liberaal-Democraten (LibDems) zien over het algemeen niks in Johnsons compromis met Brussel. De oppositie en de onafhankelijke parlementariërs hebben samen 341 zetels, de DUP- tegenstanders van het akkoord niet eens meegerekend.